想想論壇〈2025 觀測中國報告〉》總論篇

2026/01/22 07:30

前言︰前總統蔡英文所創的「想想論壇」，1月23日將首推年度「中國觀測報告」，本刊取得完整報告內容，將分從五個面向依序刊出，以饗讀者。

◎ 想想論壇

Covid-19疫情結束以來，中國經濟始終不見起色，這幾年海內外經濟學者幾乎已經達成共識：中國的經濟衰退是結構性的（structural），不是週期性的（cyclical） – 自2008年起，依靠信用擴張（借貸）支撐地方基建投資與房地產開發來維持高速經濟成長，造成經濟結構失衡（投資過高、消費過低）與大量債務累積，國家控制的金融機構為龐大債務所累，已經成為經濟成長的阻力而非助力。

Covid-19疫情結束以來，中國經濟始終不見起色，中國的經濟衰退是結構性的。示意圖。（路透檔案照）Covid-19疫情結束以來，中國經濟始終不見起色，中國的經濟衰退是結構性的。示意圖。（路透檔案照）雖然包括國際貨幣基金（IMF）的各項專業經濟評估報告都建議，中國政府必須用一次性極大規模的政府財政支出來處理房地產泡沫化對地方政府、企業、金融機構與家庭造成的龐大債務問題，並且還要透過政府財政收支結構大幅度調整、提高社會福利，進行某種程度的財富重分配，讓中國人民有錢消費，才能讓內需市場成為下一個成長引擎。

但中國政府面對外部日益激烈地緣政治競爭，尤其是AI科技帶來第四次工業革命的衝擊，似乎認為無法將注意力轉移到內需不振的問題，必須把經濟政策的重心放在地緣政治競爭下的科技自主與供應鏈「鎖喉點」（chock-points）控制，持續把大規模資金投入國家戰略產業擴張，於是民間企業投資與家庭消費快速衰退，內需不振而通貨緊縮，產生「中國特色的資產負債表衰退」。

AI科技引發的第四次工業革命確實對全球政經帶來前所未有的衝擊與不確定性。示意圖。（路透檔案照）AI科技引發的第四次工業革命確實對全球政經帶來前所未有的衝擊與不確定性。示意圖。（路透檔案照）AI科技引發的第四次工業革命確實對全球政經帶來前所未有的衝擊與不確定性，各國政府一方面聚焦AI科技帶來的政經機遇，另一方面也擔憂其對社會帶來的各項挑戰，尤其是就業與貧富差距。如何在這兩方面取得平衡發展，即能成功掌握機遇又能克服挑戰，將是最後致勝的關鍵，也是各國政府當前共同面對的艱鉅挑戰。由於中國在上一個階段已累積房地產崩解帶來的經濟失衡發展問題，使得中國政府現階段面對的挑戰難度更大。

2025年10月的四中全會在北京閉幕。（美聯社檔案照）2025年10月的四中全會在北京閉幕。（美聯社檔案照）從2024年7月中共中央的20屆三中全會到2025年10月的四中全會，過去這一年全世界都密切關注中國政府是否會接受經濟學界建議，把重心轉向發展內需，用中央政府大量舉債來消化國內債務，並提供社會福利來刺激需求，讓國內消費市場成為新的成長引擎，但中國政府很明顯地仍把AI工業革命競爭的優先順序擺在解決經濟問題之上，還是把重心放在集中國家資源，全力從供給面來提高生產力，發展科技自主，讓原本就「重生產而輕消費」的不均衡發展延續下去。中國內需不振的結果就是以大量出口來消化過剩的產能，為中國創造了史無前例超過1.2兆美元的貿易順差更加印證近年所謂「中國衝擊2.0」（China Shock 2.0）的說法，引起全球經濟民族主義風潮，各國反傾銷的措施可能讓中國出口成長很快遇到瓶頸。

以下，將就我們收集的數據指標，分別從經濟、金融、財政、社會與政治五個面向，針對2025年中國國家內部所面對的各項風險進行評估。

