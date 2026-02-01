自由電子報
自由開講》中共為何將非洲分離議題視為「台灣前哨戰」

2026/02/01 20:00

◎ 宗介

索馬利蘭群眾揮舞國旗慶祝以色列正式給予外交承認。（法新社）索馬利蘭群眾揮舞國旗慶祝以色列正式給予外交承認。（法新社）以色列正式承認索馬利蘭為獨立國家後，中國隨即跳腳譴責，高舉「國際法」與「反分裂」大旗，實則暴露出其高度不安全感。北京將索馬利蘭問題迅速上升為「威脅國家安全」，甚至牽動「一帶一路」全局，並非真心關切索馬利亞穩定，而是擔憂國際社會一旦承認既存事實，將動搖中共長期操控的主權敘事。所謂反對分裂，不過是威權政權為維持對邊陲與周邊的控制所建構的話語工具，一旦不受控的案例出現，中共最恐懼的不是非洲動盪，而是自身敘事破口被看見。

更值得注意的是，北京將索馬利蘭與台灣、西藏、新疆刻意綁在同一框架內，恰恰說明中共從未將這些議題視為民意、歷史或治理問題，而是單純的統治風險管理。索馬利蘭長期具備穩定治理、民主選舉與實質控制，卻被中共貼上「非法分裂」標籤，只因它不受北京話語體系約束。中共真正擔心的，是國際社會開始以實際治理與人民選擇作為判準，而非僵化的政治宣示，一旦如此，威權體制用來否定他人主權的話術將迅速失效。中共真正擔心的，是國際社會開始以實際治理與人民選擇作為判準，而非僵化的政治宣示；索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（中）發表談話，強調台灣是索馬利蘭的重要合作夥伴。（外交部提供）中共真正擔心的，是國際社會開始以實際治理與人民選擇作為判準，而非僵化的政治宣示；索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（中）發表談話，強調台灣是索馬利蘭的重要合作夥伴。（外交部提供）

中國對索馬利蘭高度敏感，也反映其地緣戰略的焦慮，亞丁灣與紅海航道關乎能源與貿易安全，中共不願見到不受其影響的安全夥伴進駐，更不願看到民主國家之間建立新的安全連結。於是，北京一方面指控他國「干涉內政」，另一方面卻在非洲之角與全球南方積極擴張影響力，這種選擇性主權論，正是中共威權外交的核心矛盾。當中共以「反分裂」之名反對索馬利蘭，其實是在替自身統治恐懼發聲，而非替國際秩序辯護。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

