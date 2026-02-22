自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》保險買在平安時，防衛做在危機前

2026/02/22 09:30

◎ 張亞柔

國防預算經常被簡化為政治攻防中的「選項題」，彷彿多一點或少一點投入，只是價值立場的差異。然而，若跳脫政治語言，從風險管理的角度來看，國防投資的本質像一份國家層級的保險。保險的邏輯，不是因為出事才投保，而是因為一旦出事，代價將高到無法承受。台灣所面對的安全環境，正是如此。

威脅每天都在累積

近年來，中共對台施壓早已不再侷限於傳統戰爭想像，而是結合軍演恫嚇、灰色地帶行動、法律戰、經濟脅迫與認知作戰的複合威脅。這些手段的共同目的，並非立即開戰，而是長期測試台灣的承受極限，尋找成本最低、阻力最小的施壓時機。台灣若不投入國防，風險將會不斷的被動累積中共對台施壓早已不再侷限於傳統戰爭想像，而是結合軍演恫嚇、灰色地帶行動等。圖為去年底中共軍演企圖以「海警執法」為幌子，對台灣進行實質封鎖。（資料照）中共對台施壓早已不再侷限於傳統戰爭想像，而是結合軍演恫嚇、灰色地帶行動等。圖為去年底中共軍演企圖以「海警執法」為幌子，對台灣進行實質封鎖。（資料照）

防衛缺口 容易引發錯誤判斷

防衛能力一旦出現缺口，對岸就容易形成錯誤判斷，認為台灣在某個階段「反應慢、成本低、可速戰速決」，進而提高封鎖、突襲，甚至以軍事壓力逼迫政治讓步的誘因。這是威權政權在對外施壓中反覆展現的行為模式。

不投資的代價 是承擔全部風險

不買保險，短期看似省錢，但真正的代價，往往在事故發生後才全面浮現。對國家而言，不投入國防的後果，可能同時體現在封鎖下續戰能力不足、突襲時反應時間被壓縮、社會信心動搖，以及國際夥伴質疑台灣自我防衛決心。更嚴重的是，這種狀態容易誘使對手將軍事冒進視為「可行選項」

國防投資的核心意義：讓動手變得不划算

當反登陸、反裝甲、精準火力與分散機動能力逐步到位，任何對台行動都必須面對成本更高；圖為陸軍58砲指部的海馬士多管火箭系統發射車。（取自國防部官方Facebook）當反登陸、反裝甲、精準火力與分散機動能力逐步到位，任何對台行動都必須面對成本更高；圖為陸軍58砲指部的海馬士多管火箭系統發射車。（取自國防部官方Facebook）國防投資無法讓風險歸零，卻能讓最壞情境變得不划算。當反登陸、反裝甲、精準火力與分散機動能力逐步到位，任何對台行動都必須面對成本更高、時間更長、結果更不確定的現實。這正是嚇阻的核心所在。

中共升高風險卻指責台灣自保

中共一方面持續升高軍事與非軍事壓力，另一方面卻反過來指責台灣強化自我防衛能力是「破壞和平」。這種說法就像攻擊你的歹徒，反過來責怪你為什麼要跑？升高兩岸風險的，不是防衛投資，而是中共不斷以武力與恐嚇改變現狀的行為

風險從來不是假設

從南海的填海造島與軍事化，到中印邊境的越線衝突，再到香港在高壓下迅速失去自治空間，衝突與侵蝕往往不是一夕爆發，而是在對方評估「成本可控、阻力有限」後逐步啟動。台灣所面對的，正是同一套風險邏輯，只是場域換成了台海衝突與侵蝕往往不是一夕爆發，而是在對方評估「成本可控、阻力有限」後逐步啟動；香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，去年12月14日正式表決通過解散和清算，即日起結束運作。（美聯社檔案照）衝突與侵蝕往往不是一夕爆發，而是在對方評估「成本可控、阻力有限」後逐步啟動；香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，去年12月14日正式表決通過解散和清算，即日起結束運作。（美聯社檔案照）

保險的價值，總是在沒出事之前最容易被低估；一旦出事，才發現沒有重來的空間。國防安全亦然。防衛能力不是臨時抱佛腳的工程，而是必須在還有選擇權時，持續累積的安全底盤。當中共處心積慮地壓迫台灣、試圖塑造「台灣不敢準備」的心理時，理性而穩定的國防投資，正是讓危險不被啟動的關鍵手段。畢竟，保險買在平安時，防衛應在危機前。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書