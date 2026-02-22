自由開講》保險買在平安時，防衛做在危機前

◎ 張亞柔

國防預算經常被簡化為政治攻防中的「選項題」，彷彿多一點或少一點投入，只是價值立場的差異。然而，若跳脫政治語言，從風險管理的角度來看，國防投資的本質像一份國家層級的保險。保險的邏輯，不是因為出事才投保，而是因為一旦出事，代價將高到無法承受。台灣所面對的安全環境，正是如此。

威脅每天都在累積

近年來，中共對台施壓早已不再侷限於傳統戰爭想像，而是結合軍演恫嚇、灰色地帶行動、法律戰、經濟脅迫與認知作戰的複合威脅。這些手段的共同目的，並非立即開戰，而是長期測試台灣的承受極限，尋找成本最低、阻力最小的施壓時機。台灣若不投入國防，風險將會不斷的被動累積。中共對台施壓早已不再侷限於傳統戰爭想像，而是結合軍演恫嚇、灰色地帶行動等。圖為去年底中共軍演企圖以「海警執法」為幌子，對台灣進行實質封鎖。（資料照）

防衛缺口 容易引發錯誤判斷

防衛能力一旦出現缺口，對岸就容易形成錯誤判斷，認為台灣在某個階段「反應慢、成本低、可速戰速決」，進而提高封鎖、突襲，甚至以軍事壓力逼迫政治讓步的誘因。這是威權政權在對外施壓中反覆展現的行為模式。

不投資的代價 是承擔全部風險

不買保險，短期看似省錢，但真正的代價，往往在事故發生後才全面浮現。對國家而言，不投入國防的後果，可能同時體現在封鎖下續戰能力不足、突襲時反應時間被壓縮、社會信心動搖，以及國際夥伴質疑台灣自我防衛決心。更嚴重的是，這種狀態容易誘使對手將軍事冒進視為「可行選項」。

國防投資的核心意義：讓動手變得不划算

當反登陸、反裝甲、精準火力與分散機動能力逐步到位，任何對台行動都必須面對成本更高；圖為陸軍58砲指部的海馬士多管火箭系統發射車。（取自國防部官方Facebook）國防投資無法讓風險歸零，卻能讓最壞情境變得不划算。當反登陸、反裝甲、精準火力與分散機動能力逐步到位，任何對台行動都必須面對成本更高、時間更長、結果更不確定的現實。這正是嚇阻的核心所在。

中共升高風險卻指責台灣自保

中共一方面持續升高軍事與非軍事壓力，另一方面卻反過來指責台灣強化自我防衛能力是「破壞和平」。這種說法就像攻擊你的歹徒，反過來責怪你為什麼要跑？升高兩岸風險的，不是防衛投資，而是中共不斷以武力與恐嚇改變現狀的行為。

風險從來不是假設

從南海的填海造島與軍事化，到中印邊境的越線衝突，再到香港在高壓下迅速失去自治空間，衝突與侵蝕往往不是一夕爆發，而是在對方評估「成本可控、阻力有限」後逐步啟動。台灣所面對的，正是同一套風險邏輯，只是場域換成了台海。衝突與侵蝕往往不是一夕爆發，而是在對方評估「成本可控、阻力有限」後逐步啟動；香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，去年12月14日正式表決通過解散和清算，即日起結束運作。（美聯社檔案照）

保險的價值，總是在沒出事之前最容易被低估；一旦出事，才發現沒有重來的空間。國防安全亦然。防衛能力不是臨時抱佛腳的工程，而是必須在還有選擇權時，持續累積的安全底盤。當中共處心積慮地壓迫台灣、試圖塑造「台灣不敢準備」的心理時，理性而穩定的國防投資，正是讓危險不被啟動的關鍵手段。畢竟，保險買在平安時，防衛應在危機前。

（作者為自由業）

