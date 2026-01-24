自由電子報
自由開講》中共高度集權下的穩定幻象

2026/01/24 20:00

◎ 下民之辟

近年來，中共對外展現的中國，似乎是一個高度穩定、秩序井然、沒有反對派挑戰的政權。權力集中於最高領導人，黨內紀律嚴整，社會抗爭零星而迅速被壓制。對部分國際觀察者而言，這樣的中國看似已成功克服威權體制常見的不穩定問題；然而，真正值得警惕的，正是這種「看起來很穩」的狀態。因為，當穩定完全建立在高度集權與全面控管之上，它往往不是制度成熟的結果，而是一種被延後處理的風險累積。

在政治層面，中國當前的權力結構呈現極端個人化特徵

最高領導人習近平的安全感，已成為整個中共體制運作的核心考量。（歐新社檔案照）最高領導人習近平的安全感，已成為整個中共體制運作的核心考量。（歐新社檔案照） 最高領導人的安全感，已成為整個體制運作的核心考量；軍方與高層官員的反覆清洗，與其說是為了提升治理效能，不如說是出於對潛在威脅的防範；在這樣的邏輯下，「是否忠誠」遠比「是否專業」更重要，「是否安全」遠比「是否有效」更關鍵。

這種治理模式在短期內確實能壓低不確定性，但其代價是整個體制逐漸失去自我修正能力。幹部傾向向上負責、避免承擔風險，制度性接班安排被刻意模糊，穩定不再來自規則，而是繫於個人健康與權力平衡；一旦關鍵節點出現變化，原本被壓縮的風險便可能同時浮現。

經濟層面的「穩定」同樣帶有幻象色彩

中國剩電動車等少數產業在全球市場具競爭力，但內部的信心流失正在加劇。（歐新社檔案照）中國剩電動車等少數產業在全球市場具競爭力，但內部的信心流失正在加劇。（歐新社檔案照） 儘管中國仍維持可觀的出口規模，電動車與人工智慧應用在全球市場具備競爭力，但內部的信心流失正在加劇；房地產價格下跌侵蝕中產階級資產負債表，地方財政惡化影響公共服務與就業預期，民眾選擇儲蓄而非消費，並非因為不愛國，而是對未來缺乏安全感。

中共官方不斷強調科技突破與長期前景，試圖說服社會繼續投入這場「撐住就會更好」的耐力賽。然而，當個人生活經驗與宏大敘事長期脫節，沉默本身就成為一種警訊；經濟尚未崩潰，不代表壓力不存在，只是被延後顯現。

社會層面則呈現一種「鐵板一塊」的超穩定狀態

數位監控、網格化管理與低成本科技工具，使國家能有效防止抗爭串聯，將不滿情緒切割為零星、原子化事件，這樣的社會看似缺乏動盪，卻也缺乏正常的情緒出口與政策回饋機制；當所有風險都被視為安全威脅，治理自然轉向防範「隱形敵人」，而非解決結構性問題。

中國政府為了監控人民，在全國廣設監視器，數位監控下呈現一種「鐵板一塊」的超穩定狀態。（美聯社檔案照）中國政府為了監控人民，在全國廣設監視器，數位監控下呈現一種「鐵板一塊」的超穩定狀態。（美聯社檔案照）對台灣而言，這種高度集權下的穩定幻象，特別需要冷靜辨識

一方面，不能因中國短期內未出現劇烈動盪，就低估其內部壓力與決策不透明所帶來的外溢風險；另一方面，也不能將對外強硬言辭，簡化解讀為必然的即時行動

事實上，當一個政權將大量資源投入內部控管與忠誠檢驗，其對外政策往往更具情緒性與不確定性，而非穩健一致；對台策略未必是當下的優先選項，但在缺乏制度性制衡與資訊回饋的情況下，任何突發事件、誤判或內部壓力轉移，都可能迅速改變決策節奏。

因此，台灣的安全思維不應建立在「中國很穩」或「中國快崩」這類二分判斷上，而是要理解一個長期處於高度緊繃狀態的體制，其最大風險往往來自不可預期的時刻；真正的警訊，未必是公開對抗，而是當穩定成為唯一目標時，所有問題都被推遲處理。高度集權可以創造秩序，卻無法無限期承擔累積的成本，對台灣而言，保持戰略定力、強化制度韌性、避免被表象牽著走，才是面對這種「穩定幻象」時，最務實也最必要的安全選擇。

（作者為從事自由業具軍事政治學專業背景）

