自由開講》法律戰！ 阿共施壓台歐正常互動

借法律之名行政治封鎖

英國《衛報》近日揭露，中國透過「法律建議」名義，向多個歐洲國家施壓，要求禁止台灣政治人物入境，試圖以「申根邊境法」與《維也納公約》作為工具，干預歐洲國家的入境與外交自主權。此舉引發外界質疑，中國正將國際法與區域規範，扭曲為對台打壓的政治武器。

外交部反擊：台歐往來合情合理

中國官員一直在向歐洲國家提出「法律建議」，聲稱歐洲各國的邊境法律，要求禁止台灣政治人物入境。（彭博檔案照） 對此，外交部嚴正回應指出，台灣高層人士赴歐盟國家訪問，屬於台歐之間正常且正當的交流互動，長期以來受到歐洲各界歡迎，也有助於雙邊在經貿、民主與安全等層面的合作發展，完全與中國無關，中國更無權置喙或指手畫腳。

真正破壞秩序的是誰？

外交部也直指，中國一方面對各國施加政治與外交脅迫，另一方面持續以軍事行動與武力威脅台灣，才是真正破壞區域與全球和平穩定的來源。相關行徑不僅危及印太安全，也直接衝擊歐盟的戰略與經濟利益，中國將責任外推、反咬他國的做法，理應受到國際社會的唾棄與警惕。

打壓只會凸顯中國焦慮

值得注意的是，中國頻頻試圖阻斷台灣與國際社會的正常往來，反而凸顯其對台歐關係深化的焦慮。當民主夥伴之間的交流愈發公開、透明且制度化，北京卻只能透過幕後施壓與灰色操作，企圖限縮台灣的國際空間，效果卻屢屢適得其反。

民主夥伴攜手 對抗威權滲透

外交部表示，面對中國持續干擾台灣與國際夥伴的互動，台灣將更加堅定與理念相近國家攜手合作，深化雙邊與多邊實質交流。 （資料照） 外交部強調，面對中國持續干擾台灣與國際夥伴的互動，台灣將更加堅定與理念相近國家攜手合作，深化雙邊與多邊實質交流，並共同捍衛民主、自由與法治等普世價值。

整體而言，中國對台歐交流的打壓行動，不僅無助於其國際形象，反而讓更多國家看清威權政權試圖操弄規則、破壞秩序的本質；而台灣持續以正常、理直氣壯的方式走向世界，也正是對這種卑劣手段最有力的回應。

（作者為研究生）

