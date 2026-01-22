自由電子報
自由開講》藍白提總統彈劾案 虛耗社會成本與國家資源

2026/01/22 09:30

◎ 鄭光倫

近日立法院為賴清德總統彈劾案召開兩場公聽會，各黨推派學者專家就彈劾案發表意見，其中尤以中國國民黨與台灣民眾黨所推派者對於賴總統之言論砲火最為猛烈。

由憲法訴訟法第1條及第68條至76條可知，總統彈劾案件由司法院大法官組成憲法法庭審理，制度目的在於追究總統之法律責任；然而，細繹藍白兩黨推派之專家學者攻擊重點，率多聚焦於賴總統之政治責任，而非探究其法律責任，此與彈劾制度之目的在於追究法律責任，恐怕並不相符，而有浪費社會成本、虛耗國家資源之嫌。

立法院全院委員會近日召開「對總統提出彈劾案」公聽會，各黨推派學者專家就彈劾案發表意見。（資料照）立法院全院委員會近日召開「對總統提出彈劾案」公聽會，各黨推派學者專家就彈劾案發表意見。（資料照）依現行憲政體制，立法院固然有彈劾總統之權力，然而彈劾案可決門檻不低，藍白兩黨立委席次實際上不能跨越門檻，無法將彈劾案送至憲法法庭，卻仍執意為之，因此遭到社會各界質疑「打假球」。更重要的是，今（115）年度中央政府總預算至今仍未審議，牽涉民生經濟與政府運作甚廣，藍白兩黨此際卻選擇升高政黨對立，無異捨本逐末，不分輕重緩急。

此外，藍白兩黨推派之學者專家對於行政院長卓榮泰不副署或不執行爭議法案，亦有許多強力批判，然而，縱然行政院長由總統任命，惟依憲法第37條、第53條、第54條及憲法增修條文第3條等憲法規定可知，行政院長為國家最高行政首長，副署權為行政院長獨立行使之職權；依照憲政體制，行政院既然向立法院負責，那麼行政院長對爭議法案不副署或不執行之政治責任，立法院應循憲法增修條文第3條所明文規定，對行政院院長提出不信任案，才是權力分立上有效的制衡手段，而非張冠李戴對賴總統提出彈劾。

行政院院長卓榮泰（右）不副署或不執行爭議法案，立法院應提出不信任案，而非對總統賴清德（左）提出彈劾。（資料照）行政院院長卓榮泰（右）不副署或不執行爭議法案，立法院應提出不信任案，而非對總統賴清德（左）提出彈劾。（資料照） 至於提出不信任案的可能結果是行政院長呈請總統解散立法院、國會改選，藍白兩黨應該無所畏懼、直球對決，才是負責任的政黨，也才能脫離打假球的譏諷。

（作者為淡江大學公共行政學系助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

