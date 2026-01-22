自由電子報
自由開講》台灣是全球「首獲」美方晶片 最惠國待遇 南韓心急

2026/01/22 10:30

◎ 常遇秋

根據《自由時報電子報》19日「台灣成全球首獲美方晶片最惠國待遇！南韓怕爆 青瓦台急發聲明」報導，美台關稅談判近日拍板，南韓對於台灣對等關稅調降為15％且不疊加，感到眼紅又心急。

在「232條款」的關稅中，台灣還成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，成為「全球第一個」獲得美方承諾最優惠待遇，更讓南韓憂心忡忡，南韓青瓦台已經發出聲明，啟動緊急協商機制，全力思考應變對策。對此，筆者提出幾點看法。南韓青瓦台已經發出聲明，啟動緊急協商機制，全力思考應變對策；圖為青瓦台。（歐新社檔案照）南韓青瓦台已經發出聲明，啟動緊急協商機制，全力思考應變對策；圖為青瓦台。（歐新社檔案照）

首先，「產業空洞化」問題，不僅台灣擔憂，南韓也相當憂懼。台灣這次「跌破南韓眼鏡」獲得的最惠國待遇，台灣是興高采烈，南韓則戒慎恐懼。企業擔憂在美國市場失去成本競爭力，影響出口，甚至南韓企業產能移往美國，南韓本土產業將面臨「空洞化危機」。

這次，台灣的談判團隊打出一支全壘打，讓台灣產業鬆了一口氣。美台關稅談判拍板，國人或許有其他想法。但是，看看當今國際局勢，台灣這次談判結果，已經讓南韓備感壓力，擔心三星、SK海力士等「晶片大廠」，在美國市場跟台積電相比，處於劣勢。台灣股市也因此擺脫陰霾而大漲，台灣應該感到慶幸。台灣這次談判結果，已經讓南韓備感壓力，擔心三星、SK海力士等「晶片大廠」，在美國市場跟台積電相比，處於劣勢。（路透檔案照）台灣這次談判結果，已經讓南韓備感壓力，擔心三星、SK海力士等「晶片大廠」，在美國市場跟台積電相比，處於劣勢。（路透檔案照）

最後，台灣應該給「護國神山」半導體產業鏈，更多支持，讓他們「加大差距」，保持半導體傲視全球的優勢！當然，台積電「根留台灣」是台灣的「最佳國防」，期盼台積電別忘記「企業責任」！

（作者為教育人員）

