自由開講》孩子失蹤找到也屍骨不全 引爆中國民間恐慌

郭索

中國河南駐馬店黑龍鎮一名13歲男童上學途中失蹤，隔日卻在距家三公里外被尋獲遺體，且器官明顯缺失的駭人案件。這類事件之所以迅速在中國民間引爆恐慌，並非單一治安案件本身，而是它再次觸動了中國社會長期積壓、卻始終無法被正面回應的結構性不安。當一個孩子失蹤後，即便被「找到」，卻已是屍骨不全，人民自然會問一句最基本的問題：這究竟是意外，還是體制性冷血的結果。

中國河南駐馬店黑龍鎮一名13歲男童上學途中失蹤，隔日卻在距家三公里外被尋獲遺體，且器官明顯缺失的駭人案件。（取自自由時報IG畫面） 人民的恐慌，來自於對「完整真相永遠無法被說出口」的深刻認知。在中國，失蹤案往往被迅速定調為個案，器官缺失被模糊處理，家屬被要求「配合調查、不要造謠」，輿論則被引導轉向情緒化或陰謀論，卻從未真正給出可受檢驗的制度性說明。正因為過去無數案件都在資訊封鎖、輿論降溫與責任消失中結束，人民才會本能地選擇相信最壞的可能，因為經驗告訴他們，官方敘事往往不是為了真相，而是為了止血。

這種恐慌並非空穴來風，而是建立在長期對公權力不信任的現實上。當社會已經知道器官移植體系高度不透明，當人們目睹過活摘指控、醫療黑箱與司法缺席，當學校抽血、健康體檢、資料建檔都缺乏家長知情與監督機制時，任何一具「被找到卻不完整的孩子遺體」，都會自然成為集體恐懼的引爆點。這不是人民太多疑，而是體制早已耗盡了信用。

中國大量經費用於維穩，但基層人民的安全卻被忽視。（法新社檔案照）

更殘酷的是，在這樣的環境下，孩子本身被無意識地「物件化」。他們不再只是需要被保護的生命，而可能被視為資料、配型、資源的一部分。當國家將效率、穩定與政治正確置於生命尊嚴之上，當軍費、維穩與宣傳永遠優先於基層安全，人民自然會意識到，自己與孩子並不站在被保護的一側，而是在被管理、被計算的一側。

因此，這場恐慌的真正根源，不在於單一案件是否屬實，而在於一個政權是否值得信任。當孩子失蹤後只能換回殘缺的遺體，當家屬無法公開追問、媒體無法深入調查、司法無法獨立釐清時，恐慌本身就成了一種自保。這不是謠言製造恐懼，而是恐懼逼迫人民看清現實：在一個對生命缺乏敬畏、對真相缺乏耐心的體制下，任何人都可能成為下一個被「找到，但不完整」的名字。

（作者為自由評論者）

