自由開講》外籍護佐不是退而求其次 是醫療體系需正視的人力重構

2026/02/07 09:00

◎ 陳琪

台大醫院院長余忠仁近日公開表態，支持在完善訓練與明確規範下，開放外籍照服員與護佐進入醫療體系，以減輕護理師負擔。這番發言之所以引發關注，並不只是來自醫學中心院長的個人意見，而是點出了台灣醫療制度長期迴避的一個結構性問題：在超高齡社會來臨之際，醫療照護人力的配置方式，已明顯跟不上現實需求。

台灣正式邁入超高齡社會後，醫療需求的成長不再是線性增加，而是呈現結構性轉變。慢性病、術後照護、長期住院與高齡病患比例快速攀升，醫療現場需要的不只是醫師與護理師的專業判斷，更需要大量、穩定、可持續的基礎照顧人力。然而，台灣的醫療人力制度，至今仍高度集中於少數專業角色，讓護理師在實務上被迫承擔大量非專業、但高度耗時的工作台灣邁入超高齡社會後，醫療需求的成長不再是線性增加，而是呈現結構性轉變。慢性病、術後照護、長期住院與高齡病患比例快速攀升。（圖取自freepik）台灣邁入超高齡社會後，醫療需求的成長不再是線性增加，而是呈現結構性轉變。慢性病、術後照護、長期住院與高齡病患比例快速攀升。（圖取自freepik）

這正是護理人力流失與過勞問題難以解決的根本原因之一當護理師除了專業照護外，還必須長時間投入病房清潔、病患餵食、移動協助等基礎照顧工作，其專業價值不僅被稀釋，也加速了職涯耗損。即便政府與醫院嘗試調薪、補助或改善排班，若人力分工本身沒有重構，改善效果終究有限。

從這個角度來看，引進外籍照服員或護佐，並非降低醫療品質的權宜之計，而是一種人力分工現代化的必要調整。歐美與日本早已將照護工作區分為多層次角色，讓不同訓練背景的人力，各自負責適合的工作內容。台灣反而長期陷入一種矛盾：一方面高喊專業分工，另一方面卻讓最稀缺的專業人力，長期消耗在非專業任務上。當護理師除了專業照護外，還必須長時間投入病房清潔等基礎照顧工作，其專業價值不僅被稀釋，也加速了職涯耗損。（資料照）當護理師除了專業照護外，還必須長時間投入病房清潔等基礎照顧工作，其專業價值不僅被稀釋，也加速了職涯耗損。（資料照）

反對聲音往往集中在兩個疑慮：一是品質，二是安全。但這樣的擔憂，若回到制度設計層次，其實並非無解。問題不在於人來自哪裡，而在於是否有清楚的訓練標準、工作範圍與監督機制。家庭聘僱的外籍看護早已在台灣社會普遍存在，若在醫院這樣高度制度化的場域，反而無法建立更嚴謹的訓練與管理，才是真正的制度矛盾。

台灣醫療政策長期將「外籍人力」視為例外，而非結構的一部分。製造業、營建業早已在制度上納入外籍移工，並逐步調整管理機制；醫療與長照體系卻仍停留在高度保守的討論階段，彷彿人力短缺只是短期現象，而非人口結構改變的必然結果。這種延遲，只會讓未來的調整成本更高。

若政府真心希望改善護理人力困境，引進外籍護佐必須搭配清楚的政策框架，而非零星試辦。第一，必須建立標準化的訓練與認證制度，明確界定護佐的工作範圍，避免角色模糊導致專業責任混淆。第二，應採取由醫療機構統一聘僱與管理的模式，而非將責任分散至個人或病患家庭，以確保勞動權益與醫療品質。若政府真心希望改善護理人力困境，引進外籍護佐必須搭配清楚的政策框架，而非零星試辦；照服員示意圖。（資料照）若政府真心希望改善護理人力困境，引進外籍護佐必須搭配清楚的政策框架，而非零星試辦；照服員示意圖。（資料照）

第三，語言與文化適應應被視為制度設計的一部分，而非阻擋改革的理由。透過工作場域導向的語言訓練、情境式教學與在職輔導，完全有可能將溝通風險降至可控範圍。事實上，許多外籍照護人力在家庭照顧中，早已展現高度適應力，問題在於制度是否願意承接這股人力，而非人力本身是否可行。

這項政策也關乎台灣如何看待醫療體系的永續性。若持續要求本國護理人力獨力承擔所有照護需求，卻不願調整制度分工，結果只會是更多人離開醫療現場。屆時，即使有再多病床、再先進設備，也無人可用。

外籍護佐的引進，不應被視為取代本國人力，而是補足長期被忽視的照護斷層。唯有讓護理師回到專業核心，讓基礎照顧有人分擔，醫療體系才能真正穩定運作。這不只是醫院管理問題，而是國家面對高齡化社會時，必須做出的制度選擇。

台灣的人力問題，已不再是是否會發生，而是何時全面浮現。醫療照護正是最先承壓的場域之一。台大醫院院長的呼籲，值得被視為一個政策轉彎的契機。政府若仍遲疑不前，付出的代價，終將由病患、家屬與第一線醫護共同承擔。真正成熟的政策，不是等待完美條件，而是在風險可控的前提下，及早布局。外籍護佐的制度化引進，正是台灣醫療體系無法再迴避的一步。

（作者為自由業）

