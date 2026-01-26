自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》財政模範生卻被迫舉債？ 為屏東縣討一個公道

2026/01/26 08:30

◎ 葉昱呈

在臺灣地方財政體系中，屏東縣近年的表現，是難得一見的模範案例。依據官方公開資訊顯示，截至2025（114）年12月底，縣府一年以上債務、短期債務與平均每人負擔債務皆為零，且無向非營業特種基金或專戶資金調度情形。換言之，屏東縣以實際行動完成「零舉債、無隱性負債」的高度財政紀律

然而，這樣一個嚴守紀律的縣市，卻因中央政府總預算遲未完成立法院審議，而面臨被迫重新舉債的風險。總預算未過關，並非單一行政延宕，而是直接導致補助款無法撥付、計畫無法動支、地方現金流承壓的連鎖效應；其後果並非抽象政治攻防，而是實質將地方政府推向財務失衡邊緣。

中央政府總預算案、國防特別條例仍無望在立法院付委審議，綠批藍、白立委拿國安做政治操作籌碼。（資料照）中央政府總預算案、國防特別條例仍無望在立法院付委審議，綠批藍、白立委拿國安做政治操作籌碼。（資料照） 從法制面觀之，《財政紀律法》與《公共債務法》所建構的財政秩序，核心在於責任與資源相對應，並要求風險由決策者自行承擔。地方政府若依法控管債務、改善財政結構，理應享有穩定且可預期的中央財源支持，而非在中央預算程序失序時，被迫以舉債填補制度空窗。當中央總預算遲未付委、未審查，卻讓地方承擔財務斷鏈的後果，已使財政風險由中央外溢至地方，動搖整體財政法治的信賴基礎。

更結構性的問題，來自《財政收支劃分法》長期失衡的分配公式。現行制度過度偏重人口數與營利事業營業額，使工商集中、稅基雄厚的縣市長期享有結構性優勢；相對地，農業縣市與非都會區，即便財政紀律良好，仍被制度性低估。屏東縣正是明證十年未舉新債、累計還債逾百億元，卻仍高度依賴中央補助，一旦總預算卡關，地方施政即刻承壓，幾無緩衝空間。

反觀部分長期舉債、財政結構失衡的縣市，卻因人口與經濟指標較高，在統籌分配與補助體系中持續占優，形成「守紀律者受罰、失序者被保護」的荒謬現象。此一制度設計，不僅無助於改善地方財政體質，更在總預算停滯時，對於守法縣市造成傷害。

屏東縣長周春米所言「不該讓屏東走上舉債的路」，並非情緒性呼籲，而是制度正義的最低要求。防洪治水、長照社福、育兒與基礎建設，皆屬法律明定的政府責任；若因中央總預算長期停滯而被迫延宕，受影響的不只是帳面數字，而是人民生活與公共信任。

自由開講》財政模範生卻被迫舉債？ 為屏東縣討一個公道屏東縣長周春米表示，不該讓屏東走上舉債的路。（資料照）
 若連屏東縣這樣的財政模範生，都必須為中央預算失序承擔舉債後果，那麼被侵蝕的，將不只是單一縣市，而是臺灣整體公共財政紀律的正當性

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書