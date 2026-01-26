自由開講》財政模範生卻被迫舉債？ 為屏東縣討一個公道

◎ 葉昱呈

在臺灣地方財政體系中，屏東縣近年的表現，是難得一見的模範案例。依據官方公開資訊顯示，截至2025（114）年12月底，縣府一年以上債務、短期債務與平均每人負擔債務皆為零，且無向非營業特種基金或專戶資金調度情形。換言之，屏東縣以實際行動完成「零舉債、無隱性負債」的高度財政紀律。

然而，這樣一個嚴守紀律的縣市，卻因中央政府總預算遲未完成立法院審議，而面臨被迫重新舉債的風險。總預算未過關，並非單一行政延宕，而是直接導致補助款無法撥付、計畫無法動支、地方現金流承壓的連鎖效應；其後果並非抽象政治攻防，而是實質將地方政府推向財務失衡邊緣。

中央政府總預算案、國防特別條例仍無望在立法院付委審議，綠批藍、白立委拿國安做政治操作籌碼。（資料照） 從法制面觀之，《財政紀律法》與《公共債務法》所建構的財政秩序，核心在於責任與資源相對應，並要求風險由決策者自行承擔。地方政府若依法控管債務、改善財政結構，理應享有穩定且可預期的中央財源支持，而非在中央預算程序失序時，被迫以舉債填補制度空窗。當中央總預算遲未付委、未審查，卻讓地方承擔財務斷鏈的後果，已使財政風險由中央外溢至地方，動搖整體財政法治的信賴基礎。

更結構性的問題，來自《財政收支劃分法》長期失衡的分配公式。現行制度過度偏重人口數與營利事業營業額，使工商集中、稅基雄厚的縣市長期享有結構性優勢；相對地，農業縣市與非都會區，即便財政紀律良好，仍被制度性低估。屏東縣正是明證十年未舉新債、累計還債逾百億元，卻仍高度依賴中央補助，一旦總預算卡關，地方施政即刻承壓，幾無緩衝空間。

反觀部分長期舉債、財政結構失衡的縣市，卻因人口與經濟指標較高，在統籌分配與補助體系中持續占優，形成「守紀律者受罰、失序者被保護」的荒謬現象。此一制度設計，不僅無助於改善地方財政體質，更在總預算停滯時，對於守法縣市造成傷害。

屏東縣長周春米所言「不該讓屏東走上舉債的路」，並非情緒性呼籲，而是制度正義的最低要求。防洪治水、長照社福、育兒與基礎建設，皆屬法律明定的政府責任；若因中央總預算長期停滯而被迫延宕，受影響的不只是帳面數字，而是人民生活與公共信任。

屏東縣長周春米表示，不該讓屏東走上舉債的路。（資料照）

若連屏東縣這樣的財政模範生，都必須為中央預算失序承擔舉債後果，那麼被侵蝕的，將不只是單一縣市，而是臺灣整體公共財政紀律的正當性。

（作者為公務員）

