自由開講》防禦的成本雖貴 戰敗的代價更高

2026/01/30 08:00

◎ 邱世長

近日，美國總統川普表示：習近平對台灣做什麼「由他決定」，但川普不認為在他任內，習近平會對台動武！但是，川普下台之後呢？對此，筆者提出幾點看法。

美國總統川普表示：習近平對台灣做什麼「由他決定」。（路透檔案照）美國總統川普表示：習近平對台灣做什麼「由他決定」。（路透檔案照）首先，是「資源詛咒的轉向」，台灣必須從晶片島的「資源詛咒」轉變成「矽盾護體」！天然資源（石油、稀土）可能帶來財富，也可能引來覬覦，委內瑞拉的石油與格陵蘭的稀土，就是範例。台灣的「晶片」是人造資源，其價值在於穩定的供應鏈環境。如果台灣缺乏「自衛能力」，這層「矽盾」將從保護傘變成引發強權爭奪的「誘餌」。

其次，是「信任感的計價方式」，111.54 億美元不只是軍售，而是「安全溢價」！這筆預算不應被視為單純的「消費」，而是台灣在國際信用評等上的「保證金」。當我們在購買NASAMS（先進地對空飛彈系統）或AN/TPS-77雷達時，實質上是在購買與盟友「數位整合」的門票。若台灣拒絕支付這筆「安全溢價」，未來的維護成本與重建信任的代價將是這筆預算的數倍，這將「得不償失」。我們必須謹記：「防禦的成本雖貴，但『戰敗』的代價是自由的毀滅。當我們在購買NASAMS（先進地對空飛彈系統）或AN/TPS-77雷達時，實質上是在購買與盟友「數位整合」的門票；圖為NASAMS。（圖取自康士伯公司）當我們在購買NASAMS（先進地對空飛彈系統）或AN/TPS-77雷達時，實質上是在購買與盟友「數位整合」的門票；圖為NASAMS。（圖取自康士伯公司）

其三，是台灣「防衛心志的具體化」，是社會韌性！台灣面對史上最大規模的111.54億美元軍售案，在野黨是有雜音，但機會稍縱即逝，豈容政黨紛爭，耽擱台灣強化國防的良機？台灣不僅是買武器，更是買「信任感」。若預算持續在立院卡關，我們丟失的不只是國防戰力，還有國際盟友對台灣自衛決心的評級！

最後，朝野攜手，對外展現一致的自衛意志！在「刺蝟島」的尖刺成型之前，我們不能先在島內自拔其刺，這才能讓盟友信賴、讓敵人心存忌憚，真正實現《孫子兵法》中『不戰而屈人之兵』的最高境界。」

台灣的防衛心志，也應從全民「國防教育」扎根，讓國民理解：國防預算的每一分錢，都是在為子孫買一張通往未來的「保險單」。

（作者為教育人員）

