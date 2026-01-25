自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「代孕」用錢買願望 把風險交給別人

2026/01/25 09:00

◎ 沈言

說穿了，代孕不是幫助生育

而是用錢，把懷孕的風險交給別人承擔

這不是情緒性反對，而是制度事實。一旦寫進法律，影響的不是感情，而是責任怎麼分。

自由開講》「代孕」用錢買願望 把風險交給別人民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母制度，主張生育權與身體自主。（資料照）
民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母制度，主張生育權與身體自主。但問題不能只談理念。身體自主權的核心，是不受侵犯，不是可以被交易。

當子宮成為合約標的，看起來是合意，實際上是金錢在決定誰承擔風險，只是把原本不該被買賣的事情，換成合法版本。

再看制度設計。

草案已用條文，事前排除代理孕母的親權，把法律上的權利全部給委託方。表面上看起來很清楚，實際上更清楚的是制度的選邊站。

懷孕的風險留給承擔者，法律的保障先給需求者。這不是技術處理，而是一個明確的風險分配決定。白話說，就是誰出錢，誰拿保障，誰懷孕，誰扛風險。

接下來是醫療現實。現在的科技，還沒辦法百分之百檢查出所有胎兒狀況

自由開講》「代孕」用錢買願望 把風險交給別人懷孕的風險留給承擔者，法律的保障先給需求者。這不是技術處理，而是一個明確的風險分配決定。示意圖。（取自shutterstock）
 如果孩子出生後才發現重大問題，或生產過程中代理孕母出現嚴重併發症，甚至危及生命，責任到底算誰的。

醫師，委託方，還是說，風險本來就該由代理孕母自己承擔。制度如果選擇讓第三人承擔懷孕風險，就不能只談權利，卻不談代價。

這不是假設。

印度曾經開放商業代孕，很快就形成一個現實結構。

有錢人完成當父母的願望，沒錢的女性承擔懷孕與生產風險。爭議越來越多，最後連印度政府自己都承認，這條路走不下去，只能收回制度。這不是管理失敗，而是設計本來就會走向這個結果。

最後問一個更實際的問題。

如果目標是讓更多人擁有家庭，為什麼一定要走到代孕

我們還有一條不需要動用他人身體風險的路，就是領養。代孕創造新的風險承擔者，領養照顧已經存在的孩子。一個是增加制度負擔，一個是解決既有問題。

代理孕母不是單純的技術進步，而是一個高風險的制度選擇。問題不在誰想不想要孩子，而在制度能不能為了這個想要，把別人的身體拿來當代價。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書