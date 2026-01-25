自由開講》「代孕」用錢買願望 把風險交給別人

◎ 沈言

說穿了，代孕不是幫助生育，

而是用錢，把懷孕的風險交給別人承擔。

這不是情緒性反對，而是制度事實。一旦寫進法律，影響的不是感情，而是責任怎麼分。

民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母制度，主張生育權與身體自主。（資料照）

民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母制度，主張生育權與身體自主。但問題不能只談理念。身體自主權的核心，是不受侵犯，不是可以被交易。

當子宮成為合約標的，看起來是合意，實際上是金錢在決定誰承擔風險，只是把原本不該被買賣的事情，換成合法版本。

請繼續往下閱讀...

再看制度設計。

草案已用條文，事前排除代理孕母的親權，把法律上的權利全部給委託方。表面上看起來很清楚，實際上更清楚的是制度的選邊站。

懷孕的風險留給承擔者，法律的保障先給需求者。這不是技術處理，而是一個明確的風險分配決定。白話說，就是誰出錢，誰拿保障，誰懷孕，誰扛風險。

接下來是醫療現實。現在的科技，還沒辦法百分之百檢查出所有胎兒狀況。

懷孕的風險留給承擔者，法律的保障先給需求者。這不是技術處理，而是一個明確的風險分配決定。示意圖。（取自shutterstock）

如果孩子出生後才發現重大問題，或生產過程中代理孕母出現嚴重併發症，甚至危及生命，責任到底算誰的。

醫師，委託方，還是說，風險本來就該由代理孕母自己承擔。制度如果選擇讓第三人承擔懷孕風險，就不能只談權利，卻不談代價。

這不是假設。

印度曾經開放商業代孕，很快就形成一個現實結構。

有錢人完成當父母的願望，沒錢的女性承擔懷孕與生產風險。爭議越來越多，最後連印度政府自己都承認，這條路走不下去，只能收回制度。這不是管理失敗，而是設計本來就會走向這個結果。

最後問一個更實際的問題。

如果目標是讓更多人擁有家庭，為什麼一定要走到代孕。

我們還有一條不需要動用他人身體風險的路，就是領養。代孕創造新的風險承擔者，領養照顧已經存在的孩子。一個是增加制度負擔，一個是解決既有問題。

代理孕母不是單純的技術進步，而是一個高風險的制度選擇。問題不在誰想不想要孩子，而在制度能不能為了這個想要，把別人的身體拿來當代價。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法