自由開講》「和平意志」下軍事擴張 中共藉演習拼裝反西方安全敘事

中國本月主導金磚國家在南非水域舉行代號為「和平意志2026」的聯合海軍演習，表面上以海上安全、航線保護為名，實質卻標誌著北京正嘗試將原本以經濟合作為核心的金磚機制，逐步推向安全與軍事協調層次。

這是金磚國家首次進行類似國防合作，且參演成員涵蓋俄羅斯、伊朗、印尼與衣索比亞等政權性質、戰略取向高度複雜的國家，其象徵意義遠大於軍事實質。中國選擇在非洲海域進行演習，並刻意強調「南方國家合作」，顯然意在對外釋放訊號，宣示一種不以西方為核心、由北京牽頭的另類安全敘事，藉此衝擊既有國際秩序。

由中國牽頭、多個金磚成員國參與的「和平意志-2026」海上聯合演習開幕式，日前在南非開普敦賽門鎮附近海空域舉行。（彭博檔案照）值得注意的是，這場演習延續了解放軍近年一貫手法，將原本以反海盜、護航為名的遠洋部署，轉化為地緣政治影響力投射工具。無論是派遣052DL型飛彈驅逐艦與補給艦南下，或是結合俄羅斯、伊朗等高度對抗西方制裁體系的國家，中國都在測試跨區域聯合行動的可行性與互通性。這種模式並非正式軍事同盟，卻具備實質協調效果，能在政治成本相對較低的情況下，累積聯合作戰經驗，並向外界展示其「全球性力量」定位。對部分參與國而言，這也是在美歐壓力下，尋求替代安全夥伴的現實選擇，使演習成為一場各取所需的戰略交易。

中國派往南非參加和平意志－2026軍演的052D型飛彈驅逐艦 「唐山號」（舷號122），下方舷號82者為伊朗軍艦。（彭博檔案照）然而，「和平意志」的命名本身即充滿反諷。當中國高舉維護海上秩序與和平安全時，卻同時與多個破壞區域穩定、甚至捲入戰爭衝突的國家深化軍事互動，這種選擇性和平，難以說服國際社會。

更重要的是，金磚國家內部本就存在高度歧異，從地理條件、軍事能力到戰略目標皆不一致，這類聯合演習短期內或可製造聲勢，長期卻可能暴露協調成本與政治風險。對南非而言，持續參與此類演習，也將進一步削弱其自稱的中立立場，加深與西方國家的結構性緊張。整體而言，這場演習與其說是在建構新的安全秩序，不如說是北京試圖以低門檻方式，拼湊一個鬆散但具象徵意義的反西方舞台，其效果能否持久，仍有待時間檢驗。

