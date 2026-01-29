自由開講》中國對台6大恫嚇手段外溢 日本成最新示警案例

◎ Zhang

北京對台灣的施壓從不只限於軍事威脅，而是結合資訊戰；圖為中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片，可能是中共用AI加工無人機或台灣監視器畫面生成。（圖擷取自微博）長期以來，北京對台灣的施壓從不只限於軍事威脅，而是結合資訊戰、經濟脅迫、法律操作與文化干預等多重工具，形成一套高度制度化的「灰色地帶恫嚇模式」。如今，這套模式正明顯外溢。美國《華爾街日報》指出，中國近期針對日本首相高市早苗的施壓作為，幾乎完整複製對台操作經驗，顯示台灣並非孤例，而是北京長年演練的第一線。

首先是資訊戰常態化。中共長期運用AI深偽影像、虛假訊息與人格抹黑，削弱他國領導人形象。台灣在2024年總統大選前，便曾遭遇大量AI生成影片攻擊蔡英文與賴清德。如今，高市早苗因談及「台灣有事」，即遭指控收受台灣賄賂，訊息來源直指中方軍方體系，目的不在證明真偽，而在製造疑慮與政治消耗。高市早苗因談及「台灣有事」，即遭指控收受台灣賄賂，訊息來源直指中方軍方體系。（法新社）

其次是經濟脅迫制度化。北京反覆以貿易與觀光作為政治工具，從挪威鮭魚、立陶宛產品到台灣鳳梨，皆為前例。日本近期遭遇海鮮禁令、稀土管制與旅遊警告，與台灣過去經驗高度重疊，透過精準打擊產業，向社會傳遞「立場有代價」的訊號。

第三是轉移焦點與反指控。無論是台澎海纜遭破壞，或間諜活動指控，北京一貫手法即是否認責任、反控他國。對台灣軍方人員發布懸賞、對民意代表濫用「分裂國家罪」，其目的在於製造寒蟬效應與社會分化。此外，文化與娛樂也成為戰場。從張惠妹到日本歌手演唱會遭干預，顯示北京將政治審查延伸至日常娛樂，侵蝕創作自由，也加深國際社會對中國市場的不信任。北京將政治審查延伸至日常娛樂；張惠妹曾遭中國「封殺」。（台東縣政府提供）

法律戰與軍事恫嚇則構成壓軸。北京透過錯誤解讀國際文件主張主權，同時以軍演與海警行動進行心理施壓，測試對手底線而不觸發全面衝突。整體而言，中國對日本的施壓並非偶發事件，而是對台模式的系統性輸出。這不只是台灣問題，而是民主國家共同面對的結構性挑戰；唯有清楚識讀其手段、強化社會韌性，才能避免被逐步推入北京設定的恐嚇框架。

