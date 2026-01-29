自由電子報
自由開講》中國對台6大恫嚇手段外溢 日本成最新示警案例

2026/01/29 18:00

◎ Zhang

北京對台灣的施壓從不只限於軍事威脅，而是結合資訊戰；圖為中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片，可能是中共用AI加工無人機或台灣監視器畫面生成。（圖擷取自微博）北京對台灣的施壓從不只限於軍事威脅，而是結合資訊戰；圖為中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片，可能是中共用AI加工無人機或台灣監視器畫面生成。（圖擷取自微博）長期以來，北京對台灣的施壓從不只限於軍事威脅，而是結合資訊戰、經濟脅迫、法律操作與文化干預等多重工具，形成一套高度制度化的「灰色地帶恫嚇模式」。如今，這套模式正明顯外溢。美國《華爾街日報》指出，中國近期針對日本首相高市早苗的施壓作為，幾乎完整複製對台操作經驗，顯示台灣並非孤例，而是北京長年演練的第一線。

首先是資訊戰常態化。中共長期運用AI深偽影像、虛假訊息與人格抹黑，削弱他國領導人形象。台灣在2024年總統大選前，便曾遭遇大量AI生成影片攻擊蔡英文與賴清德。如今，高市早苗因談及「台灣有事」，即遭指控收受台灣賄賂，訊息來源直指中方軍方體系，目的不在證明真偽，而在製造疑慮與政治消耗。高市早苗因談及「台灣有事」，即遭指控收受台灣賄賂，訊息來源直指中方軍方體系。（法新社）高市早苗因談及「台灣有事」，即遭指控收受台灣賄賂，訊息來源直指中方軍方體系。（法新社）

其次是經濟脅迫制度化。北京反覆以貿易與觀光作為政治工具，從挪威鮭魚、立陶宛產品到台灣鳳梨，皆為前例。日本近期遭遇海鮮禁令、稀土管制與旅遊警告，與台灣過去經驗高度重疊，透過精準打擊產業，向社會傳遞「立場有代價」的訊號。

第三是轉移焦點與反指控。無論是台澎海纜遭破壞，或間諜活動指控，北京一貫手法即是否認責任、反控他國。對台灣軍方人員發布懸賞、對民意代表濫用「分裂國家罪」，其目的在於製造寒蟬效應與社會分化。此外，文化與娛樂也成為戰場。從張惠妹到日本歌手演唱會遭干預，顯示北京將政治審查延伸至日常娛樂，侵蝕創作自由，也加深國際社會對中國市場的不信任北京將政治審查延伸至日常娛樂；張惠妹曾遭中國「封殺」。（台東縣政府提供）北京將政治審查延伸至日常娛樂；張惠妹曾遭中國「封殺」。（台東縣政府提供）

法律戰與軍事恫嚇則構成壓軸。北京透過錯誤解讀國際文件主張主權，同時以軍演與海警行動進行心理施壓，測試對手底線而不觸發全面衝突。整體而言，中國對日本的施壓並非偶發事件，而是對台模式的系統性輸出。這不只是台灣問題，而是民主國家共同面對的結構性挑戰；唯有清楚識讀其手段、強化社會韌性，才能避免被逐步推入北京設定的恐嚇框架。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

