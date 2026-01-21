自由電子報
名家分享~福澤喬》國會開議就解散／日本史上第五次 高市的「信任投票」

對於解散理由，高市表示，要讓國民決定「高市早苗能不能繼續當首相」，並明言此舉等同以自身去留作為賭注的信賴投票。她也說明，正因為想推動政策，才會在漫長的國會審議正式展開之前先問一次民意，以取得新的授權。
2026/01/21 18:00

◎ 福澤喬

高市早苗首相宣布，將在1月23日召集的例行國會一開議就解散眾議院。依現行憲法，國會開頭就解散的案例只有4次；自1992年起例行國會固定在1月召集以來，這更是首度發生。過去3次自民黨都拿下眾議院單獨過半，另1次也由執政陣營掌握過半席次

對於解散理由，高市表示，要讓國民決定「高市早苗能不能繼續當首相」，並明言此舉等同以自身去留作為賭注的信賴投票。她也說明，正因為想推動政策,才會在漫長的國會審議正式展開之前先問一次民意，以取得新的授權。

回顧歷史，現行憲法下共發生26次解散，但在國會開頭解散僅4次。1986年6月，中曾根康弘在臨時國會出其不意解散，策動眾參兩院同日選舉，因為事前刻意裝作不會解散，被稱為「裝死解散」，自民黨在眾議院取得含追加公認在內304席，參議院也拿下單獨過半。

其後，橋本龍太郎在1996年9月、安倍晉三在2017年9月也都於臨時國會開頭解散；2017年當時，小池百合子成立的「希望之黨」未能整合在野陣營，結果執政陣營大勝，取得超過3分之2席次。至於例行國會一開議就解散，上一次要追溯到1966年12月的佐藤榮作，這次等於睽違60年重演。

回顧歷史，現行憲法下共發生26次解散，但在國會開頭解散僅有4次。（取自貼文）回顧歷史，現行憲法下共發生26次解散，但在國會開頭解散僅有4次。（取自貼文） 這次的選舉，也是一場閃電襲擊，原本眾議員們都認為，解散國會應該會在春季或初夏，沒想到瞬間被推進到「幾乎來不及暖身」的狀態。1月27日公告、2月8日投開票，從名單布局到街頭陸戰都被迫加速運轉，尤其對新人候選人衝擊最大，缺乏時間走訪地方、建立人脈與提高辨識度，很難在短時間內被選民牢記，讓「誰能把自己講清楚」變成比政策細節更急迫的生存題。

冬季選舉也把後勤與場域限制推到檯面上。大阪因萬國博覽會籌備，海報公佈欄可能縮減，傳統視覺曝光被迫打折；北海道等雪國地帶面臨嚴寒與大雪，街講與戶外活動的可行性降低，迫使候選人把重心移向直播、短影音以及線上宣傳。當街頭的聲量被天候削弱，網路成為更集中也更殘酷的主戰場，資訊擴散速度更快，但輿情反轉也更快，任何失言、剪輯片段或議題操作，都可能在數小時內左右媒體與選民的注意力分配。

冬季選舉街講與戶外活動的可行性降低，圖為日本氣象廳與國土交通省表示近日北日本至西日本海測在內廣大區域將面臨「警報級的大雪」。（法新社檔案照）冬季選舉街講與戶外活動的可行性降低，圖為日本氣象廳與國土交通省表示近日北日本至西日本海測在內廣大區域將面臨「警報級的大雪」。（法新社檔案照）高市首相把這次解散國會定調為「信任投票」。她公開表示，如果自民黨與維新會的執政聯盟未能取得過半席次，自己將辭職下台，等於把政治前途直接押在選舉結果上。這種做法對支持者有強烈的凝聚效果，因為「保住高市」成為清晰目標；對反對陣營則提供同樣明確的動員口號，因為「讓高市下台」也變得具象，形成高度對決的選戰氛圍。

自民黨的盤算，是把高市在網路端的支持基礎轉化為投票率，並補上與公明黨解除連立關係後，可能流失的組織票缺口。高市的支持群體偏向現役世代與年輕族群，這是自民黨過去較難全面觸及的族群，使其在網路聲量與線上動員上具有先天優勢；但同一套優勢也意味著更高的不確定性，因為聲量不必然等於投票，若支持者停留在按讚轉發而非走進投票所，戰果就可能落空。

與自民黨的網路攻勢相對，在野陣營出現劇烈重組。立憲民主黨與公明黨合併成立「中道改革連合」，卻從起跑點就背負沉重的說明壓力。新名稱的「中道」本身意涵模糊，需要在極短的競選期內向選民清楚交代理念、政策優先順序與兩黨合併後的路線取向，這種「需要大量解釋」的選舉，在短期決戰裡往往吃虧，因為簡單口號更容易穿透資訊噪音。

日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨針對眾院大選成立新黨「中道改革聯合」，圖為共同黨代表野田佳彥（左、立憲民主黨）與齊藤鐵夫（右、公明黨）16日在記者會上公布黨名。（法新社檔案照）日本最大在野黨立憲民主黨與公明黨針對眾院大選成立新黨「中道改革聯合」，圖為共同黨代表野田佳彥（左、立憲民主黨）與齊藤鐵夫（右、公明黨）16日在記者會上公布黨名。（法新社檔案照）合併也未必等於票源相加，反而可能出現支持者心理落差。立憲的自由派支持者在安保、核電等議題上，可能難以接受公明的現實主義路線，轉向立場更鮮明的日本共產黨；另一方面，公明黨的核心支持團體創價學會，面對替昔日對手助選的心理阻力，加上比例代表名單安排若讓部分支持者出現「反正也穩當選」的感受，動員效率也可能下滑。最新的民調也顯示，民眾對新政黨的期待度偏低，支持熱度不足，使傳統組織票能否完整發揮更添變數。

在這樣的縫隙裡，日本共產黨被視為可能吸納失望的自由派票源，並利用形象更新契機重新爭取關注；參政黨則被評估可能大幅增加議席，並在多個選區與自民黨正面交鋒，分食保守派票源，讓本就緊繃的選區競爭更難預測。同時，日本維新會被判斷氣勢走弱、提名減少，令和新選組因聲量與提名動作偏沉寂而存在感下降，這也會使得日本在野黨的板塊呈現重新洗牌、支持流向高度流動的狀態。

目前最新的預測是，自民黨可以搶佔231席，距離單獨過半233席只差兩席，意味著任何一個小選區的翻盤都可能改寫政局；而中道改革連合被估為125席，明顯低於合併前立憲與公明的席次合計，成為「合併不等於加分」的直觀警訊。其他政黨方面，維新約 33席、國民民主約35席、參政黨被看好躍升到19席、令和新選組約7席，共產黨量化預測約5席且被判為減少，但與其可能吸納自由派的質性判讀形成落差，也顯示結果充滿不確定性。

目前最新的預測是，自民黨可以搶佔眾議院231席，努力衝刺有機會單獨過半。（資料照）目前最新的預測是，自民黨可以搶佔眾議院231席，努力衝刺有機會單獨過半。（資料照）短期選戰的本質，是把細小波動放大成結構性風險。冬季天候影響投票便利性，可能讓投票率變成決勝關鍵；網路輿論的情緒起伏，可能在最後一週急遽改變無黨派選民的選擇；而外部事件也被視為可能推波助瀾，例如國際賽事期間若出現爭議判罰，或國際局勢突發動盪，特別是與中國相關的動作，都可能刺激民族情緒，強化高市強硬形象，形成對執政方有利的「順風」。這一次超短期的選舉，真正的考驗，空戰的影響將會比傳統陸戰來得更明顯。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

