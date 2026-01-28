自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》多數尺寸沒問題！陰莖增大常見3族群 醫揭動機與手術前後須知

健康醫療網

健康醫療網

2026/01/28 08:00

◎ 健康醫療網

有些人因外觀改變而增加自信，但自信與性生活表現並非完全取決於尺寸，心理狀態、伴侶溝通與整體健康同樣重要。（取自貼文）有些人因外觀改變而增加自信，但自信與性生活表現並非完全取決於尺寸，心理狀態、伴侶溝通與整體健康同樣重要。（取自貼文） 近年部分泌尿科門診觀察到，前來諮詢陰莖增大相關療程的患者年齡結構出現變化，除了過去常見的中年族群外，20至30歲男性的比例明顯增加。雅丰時尚泌尿科主治醫師戴定恩指出，許多個案並非出於病理需求，而是源於自我感受、伴侶關係或外觀期待，且隨著相關療程逐漸被視為男性醫學美容的一環，其適應條件、實際效果與風險，也成為臨床上需要反覆說明的重點。

增大術有迷思　非單純醫學問題

戴定恩醫師指出，外界常以為會考慮陰莖增大手術的男性，多半是性生活活躍或追求刺激的人，但實際來門診諮詢的族群結構相對多元，並不代表原本條件明顯不足。實際上，多數男性的尺寸皆落在正常範圍內，更多時候反映的是主觀期待、心理感受，或與伴侶互動中的焦慮，而非單純的醫學問題。

戴定恩醫師指出，從臨床經驗來看，個案大致可分為3類，第一類是重視伴侶關係的男性，部分人因長期自我感受不足，或希望改善親密互動，而主動尋求醫療諮詢；第二類多落在40至50歲之間，經濟狀況較穩定，人生階段已完成多項目標，轉而關注自我狀態與心理感受；第三類則是近年逐漸增加的年輕族群，年齡約在20至30歲，這類人不一定以婚姻或生育為人生重心，而是將身體外觀與自我感受視為投資的一部分。

2大類術式　醫逐一解析

戴定恩醫師表示，目前臨床上所謂的陰莖增大，大致可分為「龜頭增大」與「陰莖增粗」兩種方向，其中龜頭增大多以注射方式進行，例如玻尿酸或異體真皮粉，手術時間短、恢復期相對較快，部分患者在術後回饋中提到，對親密行為中的刺激感受有所改變，不過實際影響程度仍因人而異，並非所有人都有相同體驗。

至於陰莖增粗，則是將真皮片放置於陰莖皮膚下，以增加圓周，戴定恩醫師指出，這類手術帶來的改變，除了外觀上的差異外，心理層面的影響往往更為明顯。有些人因外觀改變而增加自信，但自信與性生活表現並非完全取決於尺寸，心理狀態、伴侶溝通與整體健康同樣重要。臨床上觀察，圓周增加的幅度因個人體質、材料與手術方式而異，實際改變幅度需視個人條件評估，臨床上差異相當大。

增大術也有禁忌　這些疾病先緩緩

不過在適應症方面，戴定恩醫師提醒，並非所有男性都適合進行相關療程。若本身射精時間已明顯偏長，進行龜頭增大可能進一步降低敏感度，反而不利，另有部分男性屬於「包埋式陰莖」，即陰莖被周圍脂肪組織遮蓋，即使進行增粗，外觀改善也可能有限。此外，若民眾有先天泌尿道結構異常或明顯彎曲情形，皆需個別評估後做決定。

在手術前評估上，戴定恩醫師說，醫療團隊會先進行基本的傳染病檢查，並確認是否有糖尿病等影響傷口癒合的慢性疾病，並檢視陰莖外觀、勃起角度、包皮長度與是否曾割包皮，這些因素都會影響手術方式與恢復狀況，若未割包皮者，多半需在手術時一併處理，以降低術後風險。

針對植入材料的選擇，戴定恩醫師指出，各種方式都有其限制，並不存在「最好的選項」，臨床上常見的材料之一為液態真皮片，其具彈性、觸感較接近自然，部分體積可維持較長時間；注射型材料或膠原蛋白則因吸收率較高，效果相對非永久，但併發症風險較低，適合不同需求者。

術後1周不適較明顯　性生活起碼等6周

至於術後常見問題，戴定恩醫師坦言，感染與皮膚血流不足是較需留意的問題，若植入物大小不當，可能影響局部血液循環，嚴重時甚至需要移除，因此術前評估、醫師臨床經驗與術後照護，都是影響結果的重要因素，部分患者也可能在術後摸到邊界不平整的情況，需視狀況進一步處理。

術後恢復期方面，初期常見不適包括水腫與疼痛，前一周較為明顯，通常可透過藥物與個人照護改善，且需避免傷口碰水，拆線前多以擦澡為主。前數周在勃起時可能感到拉扯或緊繃，隨著組織癒合會逐漸緩解，戴定恩醫師指出，日常活動約一周後可逐步恢復，性生活則多建議至少等待6周以上，飲食則以清淡為主，避免過於辛辣或油膩，以降低發炎風險，他也強調，術後需定期回診追蹤，幫助傷口復原。

醫籲民眾理解風險　勿有盲目期待

戴定恩醫師最後提醒，陰莖增大相關療程已逐漸被視為男性醫學美容的一環，但不應以「一次到位」或「尺寸至上」作為目標，民眾應充分理解風險、調整期待，並在專業評估下審慎決定，才是較為安全的做法。

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄報導多數尺寸沒問題！陰莖增大常見3族群　醫揭動機與手術前後須知

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書