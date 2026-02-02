自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》海上治理壓力在升高 海關巡緝艇換新設備升級

2026/02/02 17:00

◎ 陳裕翔

財政部關務署近日宣布推動海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫，規劃建造不同噸級的巡緝艇與快艇，分別部署於高雄、基隆、花蓮、蘇澳等重要港口，以強化海上查緝走私與巡邏量能。從表面來看，這是一項單純的設備更新工程，但若放在近年區域安全與跨境犯罪型態快速變化的背景下觀察，其實反映的是台灣海上治理壓力正在升高的現實

自由開講》海上治理壓力在升高 海關巡緝艇換新設備升級海關巡緝艇汰舊換新計畫最後一艘「海雄艇」，已經到高雄關執勤。（資料照）
近年來，走私行為早已不再只是單純的逃稅或非法交易問題，而是逐漸與灰色地帶活動交織。無論是毒品、槍械、假貨，甚至涉及資金流動與地下經濟的跨境運作，都高度仰賴海上運輸的隱蔽性與機動性。對台灣這樣一個高度依賴海運、港口密集、海岸線綿長的島嶼而言，海關巡緝能量的不足，往往不只是行政漏洞，而可能演變為制度風險

計畫中特別引人注意的，是5噸級快艇的大量配置。吃水淺、機動性高、可進出港內與近岸複雜水域，這類艇型正好對應近年走私手法的小型化、快速化與分散化趨勢。這也意味著，第一線執法人員面對的威脅與挑戰，已不再是大型船舶，而是更靈活、更難預測的對手。從這個角度看，硬體升級固然必要，但也同時提醒我們，海上秩序正處於重新洗牌的狀態。

過去社會普遍將海關視為通關、課稅與行政把關單位，但在現實運作中，海關早已站上治安、國安與經濟安全的交會點。高雄港、基隆港等國際商港，不僅是貨物流通的樞紐，也是資金、資訊與風險匯聚之處。一旦走私、非法運輸或灰色活動在此滲透，影響的層面遠超過單一案件，而是整體制度信任與國際形象。

海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫，5噸級快艇投入服勤，配置於高雄港。（取自關務署臉書）海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫，5噸級快艇投入服勤，配置於高雄港。（取自關務署臉書） 放眼台灣現狀，這項巡緝艇更新計畫也凸顯一個長期存在的問題：台灣在海上治理上，往往偏重單點補強，卻較少進行跨部會、跨系統的整體盤點。海關、海巡、港務、警政與國安單位各自有其任務分工，但面對快速變形的走私與非法活動，若資訊流通、聯合演練與制度協調不足，再先進的船艇也可能被迫單打獨鬥。設備升級若無制度整合配套，成效終究有限。

因此，巡緝艇汰舊換新不應只是預算與交船時程的新聞，而應成為重新檢視海上治理架構的契機。除了硬體性能，如何強化人員訓練、跨單位即時情報共享、港區風險分級管理，以及與國際港口安全標準的接軌，都同樣關鍵。這些看似抽象的制度設計，往往才是能否真正嚇阻走私、守住港口安全的核心。

海上看似平靜，但秩序從來不是理所當然。當政府開始為巡緝能量補上缺口，社會也應同步思考，台灣是否已準備好用更完整的治理視角，面對未來更加複雜的海上風險。設備可以更新，但制度若停留在過去，海上的漏洞仍可能悄然擴大。

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書