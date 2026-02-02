自由開講》海上治理壓力在升高 海關巡緝艇換新設備升級

◎ 陳裕翔

財政部關務署近日宣布推動海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫，規劃建造不同噸級的巡緝艇與快艇，分別部署於高雄、基隆、花蓮、蘇澳等重要港口，以強化海上查緝走私與巡邏量能。從表面來看，這是一項單純的設備更新工程，但若放在近年區域安全與跨境犯罪型態快速變化的背景下觀察，其實反映的是台灣海上治理壓力正在升高的現實。

海關巡緝艇汰舊換新計畫最後一艘「海雄艇」，已經到高雄關執勤。（資料照）

近年來，走私行為早已不再只是單純的逃稅或非法交易問題，而是逐漸與灰色地帶活動交織。無論是毒品、槍械、假貨，甚至涉及資金流動與地下經濟的跨境運作，都高度仰賴海上運輸的隱蔽性與機動性。對台灣這樣一個高度依賴海運、港口密集、海岸線綿長的島嶼而言，海關巡緝能量的不足，往往不只是行政漏洞，而可能演變為制度風險。

計畫中特別引人注意的，是5噸級快艇的大量配置。吃水淺、機動性高、可進出港內與近岸複雜水域，這類艇型正好對應近年走私手法的小型化、快速化與分散化趨勢。這也意味著，第一線執法人員面對的威脅與挑戰，已不再是大型船舶，而是更靈活、更難預測的對手。從這個角度看，硬體升級固然必要，但也同時提醒我們，海上秩序正處於重新洗牌的狀態。

請繼續往下閱讀...

過去社會普遍將海關視為通關、課稅與行政把關單位，但在現實運作中，海關早已站上治安、國安與經濟安全的交會點。高雄港、基隆港等國際商港，不僅是貨物流通的樞紐，也是資金、資訊與風險匯聚之處。一旦走私、非法運輸或灰色活動在此滲透，影響的層面遠超過單一案件，而是整體制度信任與國際形象。

海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫，5噸級快艇投入服勤，配置於高雄港。（取自關務署臉書） 放眼台灣現狀，這項巡緝艇更新計畫也凸顯一個長期存在的問題：台灣在海上治理上，往往偏重單點補強，卻較少進行跨部會、跨系統的整體盤點。海關、海巡、港務、警政與國安單位各自有其任務分工，但面對快速變形的走私與非法活動，若資訊流通、聯合演練與制度協調不足，再先進的船艇也可能被迫單打獨鬥。設備升級若無制度整合配套，成效終究有限。

因此，巡緝艇汰舊換新不應只是預算與交船時程的新聞，而應成為重新檢視海上治理架構的契機。除了硬體性能，如何強化人員訓練、跨單位即時情報共享、港區風險分級管理，以及與國際港口安全標準的接軌，都同樣關鍵。這些看似抽象的制度設計，往往才是能否真正嚇阻走私、守住港口安全的核心。

海上看似平靜，但秩序從來不是理所當然。當政府開始為巡緝能量補上缺口，社會也應同步思考，台灣是否已準備好用更完整的治理視角，面對未來更加複雜的海上風險。設備可以更新，但制度若停留在過去，海上的漏洞仍可能悄然擴大。

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法