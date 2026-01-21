自由電子報
Emmy時間》從楊珍妮的淚 談台灣終結長期的不平等關稅地位

今天台灣的談判團隊，能拿著一個跟日本、跟韓國、跟歐盟同樣的15%關稅回來，我很理解楊珍妮為什麼淚灑記者會場，因為我在做劇本的時候，也不知道掉了多少眼淚，如果台灣廠商在不平等稅率下都能打，放開了手腳怎麼不能打，我們就是想要一個公平。
Emmy時間

Emmy時間

2026/01/21 13:30

◎ 胡采蘋

週末跟朋友去礁溪泡溫泉，因為太多人敲碗關稅影片，所以半夜都在做劇本，週一進公司立刻進攝影棚錄影，昨天（1/20）傍晚上線。

很多人可能並不知道，這次的談判對台灣來說，是終結了長期的不平等關稅地位，昨天（1/20）我看到新聞，楊珍妮淚灑記者會現場，老驥伏櫪，她是真的功在國家。

台美關稅談判終結長期的不平等關稅地位，政務委員楊珍妮在記者會上哽咽感謝經貿辦同仁的日夜陪伴。（資料照）台美關稅談判終結長期的不平等關稅地位，政務委員楊珍妮在記者會上哽咽感謝經貿辦同仁的日夜陪伴。（資料照） 台灣在2002年加入WTO，依照各成員國承諾的開放市場稅率，台灣可以獲得一樣的最惠國待遇，也就是稅制報告上大家會看到的MFN關稅，Most Favored Nation。

WTO把不同型態的貿易分成好幾個部分來處理，包括貨物貿易GATT、服務貿易GATS，對台灣最重要的就是 1997年的ITA資訊協定，這保障了我們的電子業能跟各國公平競爭。

然而後來各個國家為了加強彼此的關係，會基於WTO的關稅下，再談一個更優惠的雙邊貿易協定，或者區域貿易協定，因此能得到更優惠的關稅與開放市場條件，這些協定包括亞洲國家在參加的RCEP、CPTPP，雙邊協議包括中韓FTA等。

基於某些鬼打牆的原因，台灣一直進不去這類協議，而台灣少數的FTA自由貿易協定，幾乎都是跟邦交國所簽訂，例如那個保障了宏都拉斯白蝦的台宏FTA。

這中間對台灣打擊最大的事件，是韓國在李明博總統時期推動的歐韓FTA，2011年生效，美韓FTA則是在歐巴馬推動重返亞洲的大方向下，在2012年生效。除了電子業還受到 ITA的保護之外，台灣從此處在不平等關稅的地位

美韓FTA是在歐巴馬推動重返亞洲的大方向下，於2012年生效。（路透檔案照）美韓FTA是在歐巴馬推動重返亞洲的大方向下，於2012年生效。（路透檔案照） 這些不平等關稅在美國貿易代表辦公室的歷史稅率檔案裡面都查得到，我們在影片中直接採用中華經濟研究院顧瑩華的整理，13年來，台灣的電機設備廠商跟韓國有2.55-4.63%的稅差，汽機車類產品有2.5-8%稅差，機械類產品是2.75-4.4%，手工具及小五金產品是2.75-9%。台灣廠商就是在這種情況下，手腳被綁住跟人打。

那幾年韓國氣勢如虹，根本不把台灣看在眼裡，跆拳道比賽舉報台灣選手，棒球場上衝撞我們球員，台灣的面板廠在美國在歐盟都遇到韓國近乎流氓的競爭手段，最後好幾個台灣面板廠總經理赴美坐牢。

我還記得2013年的WBC經典賽上，主播徐展元眼眶含淚，大喊好想贏韓國。徐展元的眼淚絕對不是一場棒球賽而已，那就是台灣在那些年的國家處境，「好想贏韓國」真的就是當時所有國民的心聲

直到2025年四月川普宣布對等關稅之前，台灣廠商都是這樣背著不平等稅率在生存，13年了，台灣廠商就是這樣，在韓廠專精的生意之外找尋其他業務空間，竟然也能打得有聲有色。

2025年4月川普宣布對等關稅之前，台灣廠商都是背著不平等稅率在生存。（法新社檔案照）2025年4月川普宣布對等關稅之前，台灣廠商都是背著不平等稅率在生存。（法新社檔案照）今天台灣的談判團隊，能拿著一個跟日本、跟韓國、跟歐盟同樣的15%關稅回來，我很理解楊珍妮為什麼淚灑記者會場，因為我在做劇本的時候，也不知道掉了多少眼淚，如果台灣廠商在不平等稅率下都能打，放開了手腳怎麼不能打，我們就是想要一個公平。

很多人都在感謝台積電、感謝台灣的半導體廠商，因為他們赴美投資2500億美元，台積電一家包下1000億美元，才能換得台灣一體適用15%的關稅

這種說法對也不對，因為這次我們也談到了一個超殺的半導體利多：免稅額度2.5倍。這是指台灣的晶圓製造廠商無論在美國開出多少產能，台灣就能拿到 2.5倍的免稅額度，例如台積電在亞利桑那廠現在一個月產能是兩萬片晶圓，那台灣出口到美國，就有五萬片晶圓可以獲得免稅，而且未來就算232貿易調查結束，台灣仍然可以適用最優惠稅率。

韓國青瓦台表示要找三星、海力士一起去爭取最優惠地位。（路透檔案照）韓國青瓦台表示要找三星、海力士一起去爭取最優惠地位。（路透檔案照） 這就是為什麼韓國青瓦台直接崩潰，週末立刻叫去媒體發表聲明，表示要找三星、海力士一起去爭取最優惠地位的原因，因為如果232調查完，半導體是要課稅的，台灣的關稅一定比韓國優惠，因為台灣拿到了2.5倍的免稅額度

這也解答了大家之前想破頭，也想不明白美方為何一直宣稱台灣會有40%的產能在美國開出，所有分析師研究員大家算破頭，都知道不可能有40%。然而 40%的隱含意義是，如果台灣廠商在美國的產能達到40%，台灣等於是拿到了出口美國完全免稅的資格，因為40%*2.5 =100%。

因此這並不是一個半導體出錢幫台灣買15%稅率的故事，我們的半導體產業也拿到了比韓國更優惠的條件。

真的非常恭喜楊珍妮，這真的是生涯代表作，因為我自己是真的會去一條一條看ECFA大表、一條一條做比較利益的人，我們曾經做過詳解ECFA、對中服貿協議的影片，我也因此逐條看過中韓FTA跟GATT、GATS 的所有條款，這次談判的approch，竟然讓我覺得有一種奇異的藝術性，每一張牌都打到最好，經常看貿易條例的人很容易從談判結果中，感受到很多條例以外的事情。

我相信立法院不會阻擋這樣的談判結果，我相信他們不會做出這麼傻的事情啦。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

