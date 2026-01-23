自由電子報
自由開講》習近平辦集體學習 論中共戰略布局

2026/01/23 11:30

◎ 廖明輝

中共二十屆中央政治局自二○二二年十月二十五日首次集體學習以來，已在中南海進行二十三次「最高層級集體學習」。這種平均每一至兩個月、固定在月底、由三十名政治局委員全數出席的制度化學習安排，早已超越傳統「讀書會」性質，成為習近平親自校準國家戰略方向、整合官僚體系認知、並對外釋放政策訊號的關鍵治理工具

若將這二十三次集體學習攤開檢視，可以清楚發現其主軸高度集中於「安全化發展」、「科技主權」、「制度對抗」與「思想治理」四條戰略主線。其中，與中共中長期戰略布局相關主題至少有十一次，構成解析中共戰略布局演進的重要參考資訊。

中共20屆黨代表大會後，這一屆中央政治局委員已在中南海進行23次「最高層級集體學習」。（歐新社檔案照）中共20屆黨代表大會後，這一屆中央政治局委員已在中南海進行23次「最高層級集體學習」。（歐新社檔案照）最早在二○二三年一月的第二次集體學習，習近平即以「加快構建新發展格局」為題，正式將「統籌發展與安全」拉升為國家發展最高原則這並非單純經濟政策，而是回應美中科技戰、供應鏈重組與外部制裁風險的制度性轉向，核心在削弱對外依賴、強化內循環與產業安全。也為後續一連串科技、教育與產業主題鋪路。緊接而來的第三次「加強基礎研究」集體學習，由北大校長、中科院院士龔旗煌教授主講，清楚揭示中共將科技競爭戰線前移至「原始創新」與「底層理論」決心。

從半導體、材料、能源到人工智慧，皆被納入「新型舉國體制」統籌範疇。對台灣而言，意味著中國企圖在未來十到二十年的關鍵科技路徑上，降低對西方的結構性依賴。

同年五月的第五次集體學習「建設教育強國」，清華大學黨委書記、中科院院士邱勇主講，將科技競爭向下延伸至人才與思想層面。凸顯中共正以高度政治化方式重塑教育體系，將「為黨育人」與科技自立緊密結合。這不僅是人才培養政策，更是長期國力競爭的社會工程。二○二三年七月的第七次「全面加強軍事治理」，是另一個重要轉折點。由軍事科學院法制研究院院長趙東斌主講，顯示中共已將軍事現代化從裝備與戰術層次，上升至制度、法制與跨軍種整合層級。這意味著解放軍正為高強度、長期化衝突做體系準備，對台灣而言，這是必須嚴肅看待的安全警訊。

在對外層面，第八次的「世界貿易組織規則與改革」與第十次「加強涉外法制建設」，共同勾勒出中國在國際秩序的雙軌戰略。一方面宣稱維護多邊體制，另一方面積極建構可反制制裁、保護海外利益的法律武器庫。對台灣未來參與國際經貿與法律秩序將形成實質擠壓。二○二四年初的第十一次「扎實推進高質量發展」，正式提出「新質生產力」，將科技、產業、金融與治理全面整合，顯示中共正以制度創新支撐科技突圍。緊接著第十二次「新能源技術與能源安全」，由中國工程院院士、新能源電力系統全國重點實驗室主任劉吉臻教授主講，凸顯中國企圖在綠能、電網與儲能體系建立新地緣政治優勢。對高度依賴進口能源的台灣而言，中國若在新能源供應鏈取得主導地位，將對我國能源安全與產業布局形成間接壓力。

進入二○二五年，第二十次「加強人工智慧發展和監管」尤具指標性。西安交通大學鄭南寧教授的講解清楚顯示，中共已將AI視為下一輪國力競爭核心，並同步納入國家安全、社會治理與意識形態控管體系。AI不只是產業政策，而是治理技術。最後，第二十三次「加強網絡生態治理」，則從網路內容、平台治理到AI應用，建構一個高度可控、可動員、可對外輸出的數位治理模式，並積極參與國際規則制定。

中共已將AI視為下一輪國力競爭核心，並同步納入國家安全、社會治理與意識形態控管體系。（路透檔案照）中共已將AI視為下一輪國力競爭核心，並同步納入國家安全、社會治理與意識形態控管體系。（路透檔案照）整體而言，這二十三次集體學習，特別是其中與戰略高度相關的十一次，構成清晰的戰略治理藍圖。它們共同指向一個目標：在高度不確定的國際環境中，打造一個可長期對抗、可承受衝擊、可集中動員的國家體系。對台灣而言，這不是抽象的政治動向，而是切身的現實挑戰。無論是在軍事安全、能源供應、科技競爭，或數位與認知作戰層面，台灣都必須正視中共已在為長期對抗美國進行制度化、常態化準備的事實。唯有清楚理解中共集體學習背後的戰略邏輯，台灣才能審慎研判中共戰略企圖並及早建立自身制度韌性與戰略主動權。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

