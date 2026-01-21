自由電子報
矢板明夫觀點》印太戰略智庫成立一週年回顧

2026/01/21 21:00

◎ 矢板明夫

印戰略智庫自2024年10月成立以來，承蒙各界朋友的支持與協助，在並不平順的環境中，逐步留下了一些實際的足跡。我們整理了一支簡短的回顧影片，向關心智庫的朋友們做一次簡要的說明與分享。

回顧這一年多的時間，印太戰略智庫從一個構想出發，一步一腳印建立起運作的平台。過程並不輕鬆，但很幸運一路上有許多朋友相伴同行。在此，向所有給予我們支持與鼓勵的朋友，致上最誠摯的感謝。

矢板明夫觀點》印太戰略智庫成立一週年回顧印太戰略智庫自2024年10月成立，一步一腳印建立起運作的平台。（取自貼文）
這段期間，智庫的工作主要集中在以下幾個方向為台灣發聲、加強台日交流、讓世界更了解台灣。

第一、定期發行《台海情勢報告書》。

智庫成立後，即著手建立制度化的研究輸出，每月持續發行《台海情勢報告書》，追蹤台海及印太相關情勢，希望提供一條可長期參考的觀察脈絡，協助讀者理解局勢變化。

第二、邀請日本重要人士訪台交流。

在國際交流方面，智庫邀請了包括高市早苗、石平、甘利明、千本倖生等日本政治與公共領域的重要人士訪台，參與論壇與公開對談，就印太局勢、台日關係與區域安全等議題交換意見，促進彼此理解。

高市早苗（左三）去年4月底率國會議員佐藤啓（左起）、黃川田仁志與尾崎正直訪台，並出席由印太戰略智庫舉辦的「2025國際政經論壇」。（資料照）高市早苗（左三）去年4月底率國會議員佐藤啓（左起）、黃川田仁志與尾崎正直訪台，並出席由印太戰略智庫舉辦的「2025國際政經論壇」。（資料照）第三、舉辦國際研討會。

智庫分別在台北與東京舉辦研討會，議題涵蓋科技、產業、半導體供應鏈與安全合作，嘗試將台灣相關議題帶入國際討論，同時提供溝通交流的平台。

印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會於1月9日舉行，邀請日本參議院議員石平參加。（資料照）印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會於1月9日舉行，邀請日本參議院議員石平參加。（資料照）第四、推動台日公益與文化交流。

除研究與論壇外，智庫亦參與民間公益與文化行動，包括赴日捐贈台灣白米給當地小朋友，舉辦演唱會、舉辦挺日本的千人海鮮宴等活動。並透過多元交流方式，深化台日之間的民間連結。

展望未來，印太戰略智庫將持續以務實態度推動相關工作，也誠摯邀請各界朋友繼續給予支持。歡迎加入或更新2026年度會員，參與今後更多的交流活動，一起為台灣發聲、促進台日友誼！

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

