自由開講》當盟友加速挺台 立院需以「實質審查」對接國際信任

高空挑釁測試戰略定力

1月17日凌晨，中共「無偵-7」（翔龍）高空無人機侵入我東沙領空。這型具備高升限、長航時特性的戰略級無人機，其行動本質更接近對我方主權防線與戰略定力的深度測試。此一灰色地帶挑釁，顯示中共已逐步將高空載具納入對台常態化施壓工具。正因如此，立法院目前審議中的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫」特別預算案，其進度已不只是行政程序，而是直接關乎台灣是否能補強對新型態威脅的防禦縫隙。

共軍「無偵-7」高空無人機，侵入我東沙領空。（路透檔案照）

國防預算是維繫和平的「風險保費」

國防預算從來不是為了挑釁或軍備競賽，而是一種降低衝突風險的制度性投資。面對中共近年將「戰備警巡」制度化、持續演練封鎖想定，台灣實際承擔的安全風險已大幅升高。這筆特別預算所涵蓋的精準火力、防空反制、反裝甲等七大類項目，並非任意拼湊，而是依據作戰需求所設計。近期歐洲議會訪團公開指出，防衛投資不應淪為政黨攻防籌碼；此一提醒直指國際社會對台灣「自我防衛決心」的觀察標準，若國防建設陷於內部消耗，恐不利於台灣爭取穩定的安全支持。

啟動實質審查，終結數字羅生門

目前社會對該特別預算的討論，仍停留在「對美軍購僅三千億」與「總額一兆多」的數字對立。事實上，國防部已於一月中旬說明，預算中包含國內產製與對外採購比例，並列出M109A7、海馬士及ALTIUS無人機等關鍵裝備。這些裝備是否符合實際作戰需求、單價是否合理，理應透過立法院的專業機密審查機制加以檢視。讓預算案進入「實質審查」，由民意代表在合法程序中調閱資料，才是對納稅人負責、也對國安負責的正途。

行政院15日舉行院會後記者會，國防部副部長徐斯儉（右二）強調一．二五兆國防特別預算，僅三千億是「在台生製」，其餘都是向外採購。（資料照）

程序效率即國防效率

更現實的問題在於，全球軍工產能因區域衝突高度吃緊。相關對美軍購案既已陸續啟動國會知會程序，若台灣因內部程序空轉導致簽約延宕，原有交付順位極可能被其他盟國取代。這類因行政與立法效率不足所造成的戰力空窗，並非日後追加預算即可補救。換言之，程序效率本身就是國防效率的一環。唯有透過透明專業的審查機制，展現台灣承擔自我防衛責任的能力，才能確保和平的籌碼握在自己手中。

（作者為大學生）

