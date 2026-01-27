自由開講》公立幼兒園融合制度下的困境

◎ 小小公務員

近年來，公立幼兒園中具有特殊需求幼兒人數明顯增加，政府亦持續推動融合教育，期望讓孩子在一般教育環境中成長。然而在政策實踐上，幼兒園現場卻面臨一個愈來愈嚴峻的現實：融合的責任不斷加重，資源卻沒有真正流向最需要的地方，形成嚴重的教育資源不足。

現場的特殊需求，有時並不只是發展稍慢而已，曾有特殊幼兒即使已到中班，仍對喚名沒有反應，難以建立基本互動，也有尚未具備如廁控制能力需要成人隨時介入處理情形，然而實務上在鑑定階段部分家長因擔心孩子被貼標籤而不願辦理鑑定，有時醫師也基於專業謹慎，常因幼兒年紀尚小、仍具發展變化可能，而不願過早判定。然而補助資源卻高度仰賴鑑定結果作為資源給付的唯一門檻，導致孩子的支持需求已經存在，教育現場卻因「尚未鑑定完成」而無法獲得任何支持。幼兒園現場面臨嚴峻的現實：融合的責任不斷加重，資源卻沒有流向最需要的地方；圖為新北市府教育局為鼓勵私立教保員投入特教行列，開辦「收托特殊幼兒獎勵金制度」，吸引更多教師加入特教行列。（市府教育局提供）

這樣的制度設計，實際上造成資源經常無法即時投入，導致真正需要支持的幼兒與教保服務人員成為制度下的空窗族群。即便完成鑑定，後續資源配置仍顯不足，公立幼兒園特教助理員僅以每小時基本工資聘用，在地方政府甚至經常有2名以上特殊生跨班共用1名特教助理員及特教助理員每日核定未滿8小時情形。在特殊生人數持續增加的情況下，卻仍以最低成本的人力配置來應付特殊生的需求，將造成原本人力就已經相對不足的幼教現場更加困難。

請繼續往下閱讀...

更令人憂心的是，還發生過地方政府以鑑定完成時間超過該學期申請期限為由，拒絕提供當學期補助，要求學校等到下學期再行申請，然而孩子的需求不會因此而暫停。

此外，特教相關的行政壓力，幾乎全面下放到幼兒園，鑑定申請、文件填報、個別化支持計畫、家長溝通與跨單位協調等，多由幼兒園承擔，但多數公立幼兒園並無專責行政人力，因幼兒園為全日照顧，園主任亦經常需全日在班。這已不只是工作負荷過重，而是制度在錯誤假設下運作的結果。多數公立幼兒園並無專責行政人力，因幼兒園為全日照顧，園主任亦經常需全日在班；示意圖。（資料照）

融合教育是公立幼兒園非常沉重的負擔。融合教育可能是對殘酷現實不得已的妥協，但無論在人力資源或經費和制度的支持都不該如此消極，教育部以及地方政府教育局處應正視融合教育資源嚴重不足的問題。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法