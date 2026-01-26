自由開講》美軍售案 台灣別錯過「黃金時機」而「後悔莫及」

◎ 邱世長

歐洲議會友台小組主席凱勒，近期率歐洲議會人民黨團議員共11人來訪，他在媒體專訪時，大膽勸諫台灣，「提高國防預算」有其必要性，「國防預算」議題，不該淪為政黨操作工具。台灣的朝野各政黨，都該深思！切莫錯過加強軍購時機，而後悔終身！

外交部歐洲司司黃鈞耀（前排右二）歡迎歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（前排左三）率歐洲議會議員團訪台。（資料照，外交部提供）

筆者提出幾點建議：

首先，朝野互相指責與卸責，無濟於事！朝野政治領袖，有必要趕快進行朝野協商，先通過111.54億美元（約新台幣3514億元）軍售案，保護台灣安危，當首要考量。

請繼續往下閱讀...

俗語：「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空！」就事論事，賴總統已經透過「大罷免」，試圖改變當前「朝小野大」的窘境。但大罷免結果，一黨「完全執政」的夢想失敗。賴總統可以召集朝野領袖，共商國是！

其次，國際局勢瞬息萬變，台灣沒有內耗的本錢，這才是萬民之幸！美國近日突然派兵接管委內瑞拉，川普總統更直接抓走委內瑞拉的總統馬杜羅！試問，事前可有人預料到這結局？

近日，川普更是威脅格陵蘭，美國如果不能買下格陵蘭，不排除「來硬的」，歐盟可有妙方可解這僵局？放眼古今中外，實力才是王道！台灣的當務之急，就是強化國防！

最後，孫子兵法：「勿恃敵之不來，恃吾有以待也; 勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也」！美國近日依據《台灣關係法》，批准了史上最大規模的111.54億美元（約新台幣3514億元）軍售案，要提升台灣「不對稱戰力」與「自我防衛能力」，台灣要放棄這「良機」嗎？

川普政府八項對台軍售列表，涉及海馬士、M109A7自走砲、拖2B與標槍反裝甲飛彈等8大裝備。（本報資料照；本報製圖）

川普如果當真拿到格陵蘭，中、俄勢必「如坐針氈」，台灣不會「無辜遭殃」嗎？大國的政治與軍事角力，台灣插不上嘴。

但是，提升自己的國防實力，才是自保之道，台灣千萬別錯過購買新進武器的「黃金時機」，而「後悔莫及」啊！



（作者為教育人員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法