自由開講》台灣人均GDP破4萬美元 K型社會的隱憂

2026/01/26 07:30

◎ 邱世長

2026年，台灣今年可望迎來人均GDP超過4萬美元的時代，為何學界感到隱憂？因為，在這「亮眼」的經濟數字「表象」下，國人並非「雨露均霑」！台灣經濟中，不同產業的興衰，導致社會階層呈現「分化」現象。高科技產業獲利亮眼，股價狂飆，員工「笑逐顏開」，大談「分紅」；另一個服務業階層，還在努力爭取加薪，員工「苦不堪言」，只能「眼紅」台灣不同產業的興衰，導致社會階層呈現「分化」現象。高科技產業獲利亮眼，股價狂飆；服務業階層，還在努力爭取加薪，員工「苦不堪言」，只能「眼紅」；示意圖。（圖取自freepik）台灣不同產業的興衰，導致社會階層呈現「分化」現象。高科技產業獲利亮眼，股價狂飆；服務業階層，還在努力爭取加薪，員工「苦不堪言」，只能「眼紅」；示意圖。（圖取自freepik）

當社會的貧富差距擴大，薪資的成長跟不上物價的飆升，民怨會飆升，治安會有裂痕，「社會安全網」，也會因為「漏接」，變成「一張破網」！看看近日台灣、南韓與日本，「隨機殺人事件」頻傳，背後的社會因素，必須深思！因為，當有些人「看不到未來的希望」，眼前都是「一片黑暗」看不到曙光，這群人就會不惜「魚死網破」，讓社會「陪葬」！

台灣不管是從「荷蘭病」變成「台灣病」，或是邁向「K型經濟」，擺在眼前的現實，就是「貧富差距」日益擴大，看不到改變的「生機」！「科技業與高收入者」，受惠於股市上漲，財富暴增，台灣今年人均GDP可望超過4萬美元，是拜這群人所賜；反觀「服務業」與教育業的低薪，看不到未來希望，優秀人才不願進入服務業，該產業每況愈下！台股近日破3萬點，台灣人均GDP更是超過4萬美元；示意圖。（資料照）台股近日破3萬點，台灣人均GDP更是超過4萬美元；示意圖。（資料照）

如何才能扭轉台灣產業「K型化」的窘境？政府必須提出因應政策，例如政策補貼、減免稅收等，避免社會上「貧富差距」持續擴大，點燃社會不安的地雷！「K型經濟」導致「強者恆強」，台股近日破3萬點，台灣人均GDP更是超過4萬美元，為何「富者」歡天喜地，「貧者」冷眼看待？這些數字背後，其實是憂喜參半！

台灣已經邁向「L型社會」，「少數」富者，掌握「多數」資產，而且日趨嚴重！從歷史觀之，不論古今中外，只要「經濟弱勢者們」看不到未來的希望，他們若不是自甘墮落，就是官逼民反，這都不是台灣想要的未來！不是嗎？

﹙作者為教育人員﹚

