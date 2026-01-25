自由電子報
自由開講》與台斷交後白蝦失血 宏媒打臉北京：中國買得比台灣少

2026/01/25 09:30

◎ Usopp

斷交衝擊產業 白蝦出口至今難回高峰

宏都拉斯於2023年與台灣斷交、轉向與中國建交後，原本支撐地方經濟的重要產業——白蝦出口，隨即遭受重創。宏國媒體多次引述水產養殖協會（Andah）數據指出，斷交後白蝦出口量明顯下滑，不少養殖場被迫停業或關門。即便2025年出口數據出現回溫，整體表現仍未恢復至斷交前水準。宏國媒體多次引述水產養殖協會（Andah）數據指出，與台灣斷交後白蝦出口量明顯下滑。（示意圖，法新社檔案照）宏國媒體多次引述水產養殖協會（Andah）數據指出，與台灣斷交後白蝦出口量明顯下滑。（示意圖，法新社檔案照）

數據攤開看 中國承諾未兌現

根據Andah公布的統計，2025年宏都拉斯白蝦出口量為6,891.5萬磅，雖較2024年成長8.2%，卻仍低於2023年的7,860.3萬磅；出口金額為2.61億美元，也略低於斷交前的2.65億美元。數字顯示，轉向中國後，白蝦產業並未迎來北京所宣稱的「龐大市場紅利」。最諷刺的是，中國實際採購量微乎其微。

Andah執行長阿馬多直言，台灣在2023年前一直是宏都拉斯白蝦最大買家；但斷交、與中國建交後，對中出口幾乎可忽略不計。去年中國僅採購75.3萬磅白蝦，金額約239.8萬美元。反觀已斷交的台灣，仍進口619.3萬磅、金額1,691.9萬美元，不僅是中國的數倍，更穩居宏國白蝦前三大出口市場。

出口回溫靠歐盟　不是靠北京

2025年中國僅採購75.3萬磅白蝦，金額約239.8萬美元。反觀已斷交的台灣，仍進口619.3萬磅、金額1,691.9萬美元，不僅是中國的數倍，更穩居宏國白蝦前三大出口市場。（法新社檔案照）2025年中國僅採購75.3萬磅白蝦，金額約239.8萬美元。反觀已斷交的台灣，仍進口619.3萬磅、金額1,691.9萬美元，不僅是中國的數倍，更穩居宏國白蝦前三大出口市場。（法新社檔案照）協會也坦言，2025年出口改善，關鍵並非中國增加採購，而是歐盟與墨西哥市場回升。去年對歐盟出口量達2,632.8萬磅、金額1.23億美元；對墨西哥出口亦反彈至2,619.3萬磅。宏國產業界同時透露，正積極布局韓國市場，以降低對單一政治市場的依賴風險。

經貿現實勝過外交口號　「去台轉中」代價浮現

隨著宏都拉斯政壇變天，友台派的阿斯夫拉當選總統，是否與台灣復交再度成為討論焦點。這起白蝦案例也清楚顯示，北京外交承諾與實際市場落差巨大；政治選邊未必帶來經濟紅利，反而可能讓基層產業承擔長期代價。當數據攤在陽光下，「中國市場神話」的裂縫，正被宏國媒體與產業界親手揭開。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

