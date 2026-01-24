自由電子報
自由開講》免稅不等於合理待遇：從2026稅制看台灣社工低薪結構

2026/01/24 11:00

◎ 黑傑克

依據最新媒體報導，賴清德政府指出：以下收入皆可免繳所得稅（2026稅制）1.單身族年收入62萬以下（約月薪5萬）免稅；2.家庭（夫妻＋育有2名5歲以下）年收入164萬以下免稅；3.家庭（夫妻＋2子女＋2長輩）年收入213萬以下免稅。因為薪資結構與稅率變動，政府把免稅門檻提高，就是讓更多人不用繳稅。

近年來政府致力減輕民眾租稅負擔，以單身上班族租屋自住為例，年所得62.6萬元以下免繳稅。（資料照）近年來政府致力減輕民眾租稅負擔，以單身上班族租屋自住為例，年所得62.6萬元以下免繳稅。（資料照） 那這跟台灣社工薪資有什麼關係？

「不用繳稅」 ≠ 「薪資不低」，很多人看到免稅就以為是好事，但要注意，以台灣社工平均薪資本來就在月薪低於40k~45k區間，年薪算48萬內外（或更低），因為收入低，剛好掉進這個「免稅區」，所以社工多數確實不用繳稅，但這是因為薪資低，而不是因為薪資高。

2026年台灣將實施新稅制，政府規劃單身受薪者年收入62萬元（約月薪5萬元）以下即可免繳綜合所得稅。這項初衷良善、旨在減輕庶民負擔的政策，卻意外成了台灣社會工作專業的一面「照妖鏡」：多數第一線社工並非因為專業獲得賦稅優惠，而是因為薪資基數長期被壓低，根本達不到課稅門檻。

「天生免稅」的背後：低薪結構的現實

根據衛福部2025（114）年起的補助計畫薪資認列標準，年資三年以上的社工，年補助基準僅約48萬元（換算月薪約4萬元）。實務上，多數NGO團體往往貼著此標準給薪。這意味著，即便是一線的「資深」社工，其年薪仍遠低於62萬元的免稅門檻。台灣社工落入免稅範圍，並非待遇改善的成果，而是長期低薪結構的結果。

稅負減免掩蓋了專業貧血 若從「已稅後可支配所得」觀之，問題更為嚴峻。以月薪4萬元的社工為例，扣除勞健保後實領約3.6 萬至3.7萬元。在生活成本高昂的雙北地區，扣除房租、餐費與基本交通後，每月僅剩約6,000至12,000元。這點餘額難以支撐存退休金、育兒或專業進修，顯示出社工專業長期被定位為「補助可負擔的廉價人力」，而非需要投資的專業人才

國際對照：關鍵在於起薪與成長性，對比鄰近國家，台灣社工的專業地位顯得單薄。日本社工平均年薪約460萬日圓（約新台幣 100萬以上），雖稅負較高，但具備完善的厚生年金，能維持中產生活。韓國與新加坡的社工起薪亦明顯高於台灣，並享有更穩定的年資調升制度。相較之下，台灣社工薪資成長有限，五年年資後月薪常不到四萬元，這種「起薪低、增長慢」的困境，是稅制改革無法彌補的專業缺憾

社工人員長期因薪水低、工作辛苦而少有人投入，也因缺乏升等和加薪制度而難留住人。（資料照）社工人員長期因薪水低、工作辛苦而少有人投入，也因缺乏升等和加薪制度而難留住人。（資料照） 制度矛盾：高風險服務的脆弱基礎

在早期療育與兒少保護等高壓力領域，社工承擔著跨專業協調與風險決策的重任。若其薪資水準持續停留在免稅邊緣，將加速專業流失，導致公共服務仰賴過勞的短期人力支撐，最終由弱勢兒少與家庭承擔制度不穩定的成本。

請讓社工成為「有能力納稅」的專業族群

免稅不應成為社工待遇的遮羞布。政府應同步調升社工補助薪資基準，使其明確高於免稅門檻，並建立隨年資與責任成長的薪資結構。我們不應滿足於讓社工「不用繳稅」，而應致力於讓這份公共服務的基石專業，具備與其責任相符的經濟尊嚴與生活保障。

（作者為社會工作師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

