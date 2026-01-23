法院認為，勞基法是國家為了落實憲法保護勞工的精神，所設定的「最低勞動標準」。因此，公司不能拿經濟部片面發布的行政規則或解釋當成擋箭牌，想藉此推卸法律責任是不可能的，法院最終認定原告的主張並不合理。因此，原告的主張被駁回，且應由原告負擔第⼀審訴訟費⽤。

臺北高等行政法院地方庭112年度地訴字第17號判決。（取自貼文）

◎ 法操司想傳媒

事實概要陳述

原告（台灣中油）所屬的⼀群夜班輪值員⼯，每個⽉都會領取夜班津貼。但原告沒有把從1994年7⽉到2016年10⽉不同期間的夜班津貼（以下稱爭議津貼）算進⼯資裡⾯，因此也沒有正確地申報調整⼯資以供勞⼯退休⾦。被告（勞動部勞保局）審查後根據勞⼯退休⾦法規，決定根據原來的處分來修正並調整這群員⼯的⼯資，並在他們最近的退休⾦中補收這些少算的錢。原告不滿意，提起訴願被駁回後，提起了⾏政訴訟。

重要爭點

到底『夜點費』性質上是否屬於勞基法第2條第3款所規定之⼯資呢？

請繼續往下閱讀...

⾼等法庭的審理後得出以下結論：

1.根據勞⼯退休⾦條例和勞基法相關規定，公司應將夜點費納⼊⽉⼯資計算並申報勞⼯退休⾦。

2.夜點費具有勞務對價性和給與經常性，符合⼯資的定義。

3.原告主張，依經濟部函釋，「夜點費」只是給員工的慰勞或獎勵，不算是正式薪水。既然這筆錢不是工資，公司就不應該把它併入薪資總額，更不能拿它來調高勞退金的提繳金額。

4.但法院認為，勞基法是國家為了落實憲法保護勞工的精神，所設定的「最低勞動標準」。因此，公司不能拿經濟部片面發布的行政規則或解釋當成擋箭牌，想藉此推卸法律責任是不可能的，法院最終認定原告的主張並不合理。

因此，原告的主張被駁回，且應由原告負擔第⼀審訴訟費⽤。

本文經授權轉載自【法操】【企業案例分析】勞⼯夜班津貼應納⼊⼯資？法院怎麼說？

晚班「津貼」不算「工資」。（取自貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法