一個律師的筆記本》挑三揀四的理由，只是不值一駁的假議題

說穿了，因為這份協議是民進黨政府談成的，那就該死；而且協議內容還談得很好，讓台灣往後在經濟上更不需要依附中國，那就更是罪該萬死。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2026/01/21 09:00

◎ 陳怡凱

再強調一次：台美協議的2500億美元投資承諾並非「政府出資」，而是「企業出資」；並非「白送」，而是「投資」。在這個投資額度當中，光是台積電（外資持股約七成）就可以吃下一大部分。實際上，大部分的台灣人等於只是搭便車，就可以享受到協議帶來的好處。

一個律師的筆記本》挑三揀四的理由，只是不值一駁的假議題台美關稅談判協議敲定的同時，台積電的投資成為重點關注對象。（彭博檔案照）

台積電這家民營企業都沒意見了，別人還有什麼立場一堆意見？

搭便車的人，喊得比出錢的人還大聲是怎樣？

至於把另外一筆2500億美元累加上去，聲稱要「投資美國5000億美元」，這個很明顯就是錯的。那筆金額的性質是「信用擔保」，而不是出資，難道有人買房子的時候，會把付款金額跟擔保金額加在一起計算房價嗎

消息公布的第一天這樣講，還可以辯稱是一開始沒弄清楚，過了好幾天還這樣說，那就或者是刻意造謠，或者是認知能力障礙。不論哪一種，其意見都沒有參考價值。

其實，許多反對協議的人，他們心裡也知道這份協議的交易條件對台灣很好，幾乎已經是現實中可能出現的最佳條件。現在拿出來挑三揀四的許多理由，都只是不值一駁的假議題而已。

為什麼要反對這麼好的協議？

說穿了，因為這份協議是民進黨政府談成的，那就該死；而且協議內容還談得很好，讓台灣往後在經濟上更不需要依附中國，那就更是罪該萬死。

一個律師的筆記本》挑三揀四的理由，只是不值一駁的假議題行政院副院長鄭麗君（右四）率團隊赴美達成台美關稅談判多項目標後返台，行政院長卓榮泰（右三）前往接機。（資料照）

姑且不說這份協議已經很好，就算美國真的答應一些優惠到匪夷所思的條件，他們也照樣會反對。哪怕美國答應台灣關稅全免、甚至比照當年宋國對遼國年輸歲幣白銀十萬兩（不合理也不可能），這些人也會說：

「為什麼不是二十萬兩？掏空台灣！喪權辱國！」

然後照樣繼續反對協議。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

