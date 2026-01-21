自由開講》搶救出生率 育嬰父母友善空間仍太少

◎ 徐正雄

從2020年開始，台灣「登入」與「登出」的人口，出現死亡交叉。

五年來，人口呈現負成長，嬰兒出生率，更是連十年呈現斷崖式下滑，2024年還有十三萬，2025年一口氣少了兩萬七千個嬰兒，人口減少的速度，和經濟成長率形成強烈對比。

台灣人「不想生」，2025年一口氣少了兩萬七千個嬰兒，人口減少的速度，和經濟成長率形成強烈對比。（資料照）連全世界都注意到這個問題！

因此，政府從2018年開始，為挽救出生率，八年來投入超過六千億台幣，卻依然無法刺激出生率。

老人變多、嬰兒減少，偏偏台灣近年頻頻出現歧視老人、對嬰兒不友善的事件。少子化的原因很多，除了高房價、高房租、托嬰不易、職場對育嬰員工不夠友善、以及育兒成本高漲之外，其實還有很多隱形問題。

那天，搭台鐵電聯車，一位年輕媽媽帶著嬰兒上車後，撕裂了原本寧靜的空間。現在人壓力大，對聲音的忍受力降低，有人翻白眼、有人換車廂、有人碎碎念、只有一位同樣帶著孩童的媽媽，露出同情而尷尬的微笑。還有數次，在圖書館，遇到育嬰媽媽帶著嬰兒到圖書館，吵得大家不得安寧，媽媽和嬰兒溝通數次，感覺只是媽媽自己在演獨腳戲給其他讀者看，當然無效，最後被館員禮貌性請出。

我看那位年輕媽媽真辛苦，除了安撫嬰兒，還要兼顧其他讀者心情。

嬰兒那麼小，應該還看不懂童書，那位媽媽可能是壓力太大，想找個地方紓壓，寒流來襲，外面又沒地方可去，進來放鬆一下，沒想到連圖書館也不肯收留。

儘管某些地方政府，對育嬰父母設有喘息服務，但得事先預約，可是，你很難預測嬰兒情緒，有時候壓力來的很突然，育嬰辛苦，非一般人可以想像！可惜現在人不婚不生，很難有同理心；又個人主義盛行，只要妨礙到自己，便覺得侵犯自由；更糟的是：現在社會不像過去，當育嬰媽媽壓力太大時，還有家族其他成員、或者鄰居可以暫時接手，讓媽媽緊繃情緒喘息一下。

現在連寵物都設有特定公園，讓牠們盡情吠叫奔跑，反倒是嬰兒友善空間很少。

我覺得：台鐵除了自強號設有親子車廂之外，其他車種如莒光、電聯車…也應設置親子車廂，給育嬰媽媽一個安心的喘息空間。另外，圖書館也能設置一個隔音的密閉空間，裡面放些玩具、童書，讓無處可去的育嬰媽媽可以暫時躲到裡面，放下心頭肉，讓他自己安全玩耍。

台鐵自強號設有親子車廂，其他車種如莒光、電聯車也應設置。（資料照）其實，新北市就設有「嬰兒電影院」。

台灣對生育問題，還有很多改善空間，除了現實補助之外，政府也該努力打造更多友善嬰兒的空間，不要讓想生育的人，必須先準備「被討厭的勇氣」才敢出門，或許會讓一些人願意生育。

（作者為職業農夫）

