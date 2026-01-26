自由開講》川普神速炸委 習帝陷獨裁者困境

◎ 李廣智

美軍以閃電之姿突龔委國首都，並生擒委國獨裁者兼毒梟馬杜羅，震驚世界之餘也深深打動習近平的內心。

委國首都皆部署中國製JY-27「反匿蹤」警戒雷達與俄製S-300防空系統，卻在重要時刻沒有發揮作用，由此可見中俄軍備在美軍面前如同廢鐵。換句話說某天美軍要轟炸北京的話絕對是從從容容、遊刃有餘，而且說到做到。這就是川普向習帝傳達的訊息，也是為何川普說習帝不敢攻打台灣的原因。

美軍生擒委內瑞拉獨裁者兼毒梟馬杜羅夫婦，兩人搭上直升機，被押送至美國紐約受審。 （歐新社檔案照）委國總統馬杜洛從一個沒有認受性的選舉中勝選為總統，並長期向世界輸出毒品，早被西方文明國家定義為恐怖份子，而非合法的國家元首，因此被美軍逮捕是天公地道，並非所謂干預他國內政。

如此推論，習帝不經民主選舉自行修改國家憲法而連任國家主席，他就是一個非法的國家元首，國共內戰中共以暴力趕走國民黨統治中國大陸是劫匪的行為。加上中共過去就有販賣鴉片的前科，現在於芬太尼問題上又顧左右而言他，如果芬太尼問題被證實與中共有關的話，習帝與中共很可能會被國際社會定義為恐怖份子與恐怖組織，西方社會對中共的制裁將提升到另一個層次。

中共總書記習近平，不經民主選舉而自行修改國家憲法，再度連任國家主席。（彭博檔案照）

1956年，當時的蘇共總書記赫魯雪夫發表《關於個人崇拜及其後果》的演說，批抨對史達林的個人崇拜並揭露他在蘇聯所進行的政治逼害，引發蘇聯「去史達林化」浪潮，毛澤東擔心這股浪潮吹到中國，加上三面紅旗的失敗導致毛澤東被逼退居二線，結果毛就以反蘇修之名發動文革。

習帝與當年毛之處境有雷同之處，盟友委國被所謂的「外國勢力」干預，加上國內經濟如此蕭條，舉國上下大多對習帝不滿，如果習帝無法對台用武，會否發動類似文革的大型政治清洗？或許這就是習帝一直打貪和撤換官員的原因吧。如此看來，習帝不如假裝攻打台灣讓美軍轟炸北京然後被綁回美國反而比較安全。

（作者為替代役男）

