李忠憲的思考》藍白大亂鬥

縣市長選舉「藍白合」合作成為焦點。柯文哲近日公開批評國民黨蔣萬安，指其政策偏向民粹、不要高估自身實力，引發藍營強烈不滿。國民黨多名議員反嗆柯文哲尖酸刻薄，認為他是藍白合作的最大變數。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/01/20 21:00

◎ 李忠憲

現在大家對柯文哲、黃國昌的人格特質、操作方式、和核心價值等等都有一定的了解。

「你注定成為的人，是你選擇成為的人」，

國民黨台北市長蔣萬安推學生免費午餐等政策，柯文哲批偏向民粹、不要高估自身實力，引發藍營不滿。（資料照）國民黨台北市長蔣萬安推學生免費午餐等政策，柯文哲批偏向民粹、不要高估自身實力，引發藍營不滿。（資料照）

不只藍營反彈，民眾黨支持者（小草）內部也出現嚴重分裂。有知名小草社團成員痛批柯文哲講話「很靠杯」、傷害在野合作，甚至主張由黃國昌取而代之。

同時也有另一派小草力挺柯文哲，認為他只是講實話，質疑批評者是反串或綠營操作。整體顯示：柯文哲的言論不僅加深藍白裂痕，也讓民眾黨支持者內部出現明顯內鬥。

國民黨籍議員秦慧珠痛批柯文哲是藍白合的絆腳石。（資料照）國民黨籍議員秦慧珠痛批柯文哲是藍白合的絆腳石。（資料照）

黃國昌投靠台灣民眾黨，之前最大的象徵，就是他願意頂著柯文哲胯下，因為他的這種作為，他才能得到黨主席的位子，不談是否有中國在他背後的因素，從這類道德水準公衆人物的人性和心理狀態，柯文哲不會讓黃國昌繼續擔任立委，也不會束手就擒，接下來應該有很多政治鬥爭的好戲可看。

講到這裡，就應該感謝菊姊和姚文智的勇敢決定，柯文哲已經不是台派內部的問題，內部人攻擊是最難處理的。

蔡英文選總統時，許多媒體宣傳的支出消費，廠商有回饋送一些coupon，最後這些優惠劵有不少被拿去柯文哲選總統時使用，真的很令人瞠目結舌，幸好這些問題已經成為歴史。

台灣民眾黨就是具體而微的獨裁政權，柯文哲雖然愚蠢，但應該沒有笨到說不知道黃國昌的目的，兩個人只是互相利用。

目前柯文哲應該知道接班人用了黃國昌，他的下場悲慘的程度，同樣的人不會不互相了解。

柯文哲與黃國昌之間的關係，表面上看似合作無間，雖然柯文哲還上了黃國昌的直播，黃國昌現在表忠說百分之百相信柯文哲，笑談兩個太陽，但卻暗藏兩人權力鬥爭的風暴，柯直指再來就會輪到黃了

黃國昌對權力的渴望不言而喻，而柯文哲則在這場角力中小心翼翼地維護自己的政治生命。

柯文哲與黃國昌之間的關係，表面上看似合作無間，卻暗藏兩人權力鬥爭的風暴。（資料照）柯文哲與黃國昌之間的關係，表面上看似合作無間，卻暗藏兩人權力鬥爭的風暴。（資料照）

這一切彷彿中國宮廷劇般的權謀戲碼，展現了政治現實的殘酷與不可預測性，現實往往比戲劇更令人感到驚奇。

「權力會暴露一個人是誰，而不是讓他成為別人。」

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

