名家分享~趙曉慧》鄭麗君幫台灣拿到「15％」，這有什麼了不起的？是真的很厲害！

「15%」是一個保底的天花板，適用於絕大多數台灣出口到美國的產品，但對於某些「關鍵產業」，鄭麗君甚至談到了更優惠的「0關稅」或「豁免權」。

◎ 趙曉慧

以前大家怕的是「層層堆疊」：基礎關稅 （4%） + 對等關稅 （15%） + 232 國安關稅 （25%） = 44%。

談判後，不管名目有多少個，總額就是 15% 為上限。

行政院副院長鄭麗君（左）率團隊赴美達成台美關稅談判多項目標後返台，行政院長卓榮泰（右）前往接機。（取自貼文）

「15%」是一個保底的天花板，適用於絕大多數台灣出口到美國的產品，但對於某些「關鍵產業」，鄭麗君甚至談到了更優惠的「0 關稅」或「豁免權」。

✅ 通用層：15%是「最惠國待遇」

適用對象涵蓋絕大多數一般商品，包括手機晶片、筆電、精密機械、紡織品、消費性電子產品等。

這讓台灣與日本、南韓、歐盟處於同一個競爭起跑線（以前台灣被列在 20% 的高稅率名單），不再因為稅率而被判「出局」。

✅ 加強層：特定 232 條款優惠同樣守在15%

這部分涵蓋汽車零組件、木材、衍生木製品，這些產品原本可能被課徵25%以上的國安關稅，但現在「統統被鎖進 15% 這個盒子裏」。

美台關稅談判確定15%，6大傳統產業將是最大受惠者。（資料照）

✅ 特權層：「0 關稅」或「豁免額度」

這是鄭麗君最厲害的地方，某些產品連 15% 都不用付。

「0 關稅產品」包括學名藥（Generic Drugs）、航空零組件、特定的天然資源。

「台積電特權」享有建廠期間2.5倍、投產後1.5倍的配額。只要是去美國設廠的半導體相關產品，在限額內直接「0 關稅」運進美國，完全跳過那個 15% 的盒子。

✅ 結論

傳產與一般電子業拿到15%的「門票」，跟日本、南韓一樣。

汽車與航空業拿到232條款的豁免，讓台廠能繼續當美國供應鏈的二房東。

半導體產業是拿到「只有台灣有」、「全球第一張」的VIP通行證，用台灣產能去補貼美國建廠成本。

簡單說，把全台灣各行各業的風險都鎖進了一個「15%」的盒子裡，不會再被疊加，台灣的老闆可以安穩睡覺，不用再被嚇醒。

原因就是台積電這座護國神山，台積電與協力廠商代表「去中化」供應鏈，這是美國現在最需要的，趕緊用最好的優惠吃下來，免得被中國搶去。

當然配套還有地緣政治的軍事部署，美軍死死盯著解放軍的一舉一動。

還是要再強調：美國產能只佔台積電的10%，台灣本土產能依舊高達80%，且最先進的製程都留在台灣。

美國產能只佔台積電的10%，且最先進的製造技術仍會留在台灣。（彭博檔案照）

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

