自由開講》談判團隊返國／各界肯定成果 就藍營還在瞎扯～

◎ 李文忠



鄭麗君、楊珍妮談判團隊今天（01/19）返國,面對川普政府有此成果,十分難能,產業界也一片肯定之聲。

談判團隊返國，行政院長卓榮泰（中）親自接機，行政院副院長鄭麗君（左）表示，台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量。右為經貿辦總談判代表楊珍妮。（記者朱沛雄攝）

任何貿易協議意在創造條件及機會,也存在風險,視未來發展而定,不必全然美化或看衰。在野黨提出警示合情合理,也是角色使然,但太多藍營及網民持續胡說八道,令人聽不下去。本人對經貿外行,本來無意發言,在此不揣淺陋,就常識面回應。

第一、對美投資總額是2500億美元,不是5000億,政府提供信用擔保在金融實務上僅須提供3%%~5%保証準備金。

從經清層面來說,2500億是企業自主投資,沒有時間表。台積電不是黨營企業,會基於公司利益而非政府指令做事,做為全球企業它必然進行全球佈局及前進市場。當然,美國政府以關稅為手段,要嘛赴美設廠,不要嘛關稅可能提高到100%,這勢必是高科技業者投資的重要考慮因素。

台美對等關稅談判成果重點表。（表：記者陳鈺馥）

第二、就我國家安全層面而言

川普意在晶片產能回流,以關稅及市場為手段,迫使台灣配合其產業戰略。美國商務部長宣稱：川普任內目標要將台灣半導體產能4成移美。站在美國國家利益理所當然,這對治灣的國家安全及利益形成可能的風險,意即有許多不確定因素。

首先,極不可能。台積電等有今天是政府及企業戰略佈局、長期投資、技術能力及企業文化的結果,即使美國之大不一定能完全複製。舉例來說,台灣的高科技產業是血汗工廠,美國工程師的勞工意識及加班意願就是個大問題,直接影響美國廠的獲利。商務部長的話反映美國的產業戰略及期待,但比較像是讓川普開心的政治語言。

美國的企圖在自行建立完整的晶片生態系,對台灣而言,這必然會出現供應鏈結構性調整即中長期產業布局部份外移的潛在影響,但如果未來需求成長旺盛,本土供應鏈成長只會更高。

台積電全球布局，關鍵在台灣是否持續掌握最先進製程。 （彭博檔案照）

關鍵在台灣是否持續掌握最先進製程,以及台灣是否更深度進入美國晶片生態系成為不可取代的一環,前者台積電已公開宣示,後者有待產業及政府努力。

（作者為前立法委員）



