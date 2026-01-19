自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台美關稅大勝：把台灣放進規則 把中國擋在門外

2026/01/19 10:00

◎ 不孝

關稅達陣的同一天，北京高喊「堅決反對」，台灣就更該看清楚：中國反對的從來不是15%，而是台灣被當成能簽協議、能被尊重的合作主體。外交部回擊「無權置喙」，正是把話講回國際秩序——任何霸權都沒有資格替別國決定誰能和台灣往來。

美方同意對台對等關稅降至15%，北京高喊「堅決反對」，外交部回擊「無權置喙」。（美聯社檔案照）美方同意對台對等關稅降至15%，北京高喊「堅決反對」，外交部回擊「無權置喙」。（美聯社檔案照）

這次台美談到的，也不只是「稅率漂亮」。歷經九個月攻防，美方同意對台對等關稅降至15%，且不與既有最惠國稅率疊加，避免出口成本被雙重關稅吞掉，讓台灣與主要競爭對手站回同一條起跑線；部分品項甚至可望獲得更低稅負或免稅待遇。更重要的是，台灣在232條款的國安關稅架構下，為半導體及其衍生品等敏感品項爭取到最惠與配額機制，把「隨時被加稅」拉回「有規則可循」，替產業把最不確定的那一塊先釘住。

這也是北京失控的原因：台美合作越制度化，中國以恫嚇封鎖台灣的敘事就越站不住腳。相較於北京把經貿綁進政治勒索，台灣選擇的是以規則換空間、以透明換信任。

藍白質疑可以有，但不能用恐懼取代算術。把「企業自主投資2500億美元」與「政府信保授信上限2500億美元」混成「掏空5000億美元」，是把上限當現金、把信保當支出；把全球布局抹成「外移」，卻不敢面對232本就是美國重塑供應鏈的工具。若不爭取最惠與配額，台灣才會被動挨打；若只會唱衰，下一輪談判台灣只會更難談。

美方同意對台對等關稅降至15%，且不與既有最惠國稅率疊加。（圖取自美商務部長盧特尼克X）美方同意對台對等關稅降至15%，且不與既有最惠國稅率疊加。（圖取自美商務部長盧特尼克X）

真正該做的，是把「成果」與「風險」一起寫進制度。協議仍需完成法律檢視並送國會審議，立法院此時應要求四件事：一、投資清單與時程透明化，區分既有計畫與新增承諾；二、產業留台、人才留台與技術回流的衡量指標，確保雙基地而非單向轉移；三、信保的審核條件、準備金與公開報告，讓納稅人看得懂風險、看得到控管；四、對傳產與中小企業的轉型配套，把15%帶來的競爭力轉成升級動能，而不是只有少數大廠受益。

支持不是盲從，監督也不是否決。前總統蔡英文提醒，每一個數字背後都是產業期待與國家責任；總統賴清德也呼籲朝野支持。此刻最不該做的，是把台灣談回來的規則與空間，拿去替北京的反對加音量。關稅達陣後，台灣要做的是把成果做大做穩，而不是讓唱衰成為下一次談判的籌碼。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書