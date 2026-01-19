自由開講》台美關稅大勝：把台灣放進規則 把中國擋在門外

◎ 不孝

關稅達陣的同一天，北京高喊「堅決反對」，台灣就更該看清楚：中國反對的從來不是15%，而是台灣被當成能簽協議、能被尊重的合作主體。外交部回擊「無權置喙」，正是把話講回國際秩序——任何霸權都沒有資格替別國決定誰能和台灣往來。

美方同意對台對等關稅降至15%，北京高喊「堅決反對」，外交部回擊「無權置喙」。（美聯社檔案照）

這次台美談到的，也不只是「稅率漂亮」。歷經九個月攻防，美方同意對台對等關稅降至15%，且不與既有最惠國稅率疊加，避免出口成本被雙重關稅吞掉，讓台灣與主要競爭對手站回同一條起跑線；部分品項甚至可望獲得更低稅負或免稅待遇。更重要的是，台灣在232條款的國安關稅架構下，為半導體及其衍生品等敏感品項爭取到最惠與配額機制，把「隨時被加稅」拉回「有規則可循」，替產業把最不確定的那一塊先釘住。

這也是北京失控的原因：台美合作越制度化，中國以恫嚇封鎖台灣的敘事就越站不住腳。相較於北京把經貿綁進政治勒索，台灣選擇的是以規則換空間、以透明換信任。

藍白質疑可以有，但不能用恐懼取代算術。把「企業自主投資2500億美元」與「政府信保授信上限2500億美元」混成「掏空5000億美元」，是把上限當現金、把信保當支出；把全球布局抹成「外移」，卻不敢面對232本就是美國重塑供應鏈的工具。若不爭取最惠與配額，台灣才會被動挨打；若只會唱衰，下一輪談判台灣只會更難談。

美方同意對台對等關稅降至15%，且不與既有最惠國稅率疊加。（圖取自美商務部長盧特尼克X）

真正該做的，是把「成果」與「風險」一起寫進制度。協議仍需完成法律檢視並送國會審議，立法院此時應要求四件事：一、投資清單與時程透明化，區分既有計畫與新增承諾；二、產業留台、人才留台與技術回流的衡量指標，確保雙基地而非單向轉移；三、信保的審核條件、準備金與公開報告，讓納稅人看得懂風險、看得到控管；四、對傳產與中小企業的轉型配套，把15%帶來的競爭力轉成升級動能，而不是只有少數大廠受益。

支持不是盲從，監督也不是否決。前總統蔡英文提醒，每一個數字背後都是產業期待與國家責任；總統賴清德也呼籲朝野支持。此刻最不該做的，是把台灣談回來的規則與空間，拿去替北京的反對加音量。關稅達陣後，台灣要做的是把成果做大做穩，而不是讓唱衰成為下一次談判的籌碼。

