自由開講》日本有解散國會權 台灣只剩藍白對抗？

◎ 楊智強

日本首相高市早苗解散眾議院重新改選，引發台灣輿論熱議。部份論者將其視為「權力豪賭」或制度改革示範。然而，對台灣而言，真正的警訊不在制度工具的有無，而在政黨是否仍有能力讓國家正常運作。

日本首相高市早苗擬於23日解散眾議院重新改選，對台灣而言，真正的警訊在政黨是否仍有能力讓國家正常運作。（歐新社檔案照）

日本與台灣同樣面臨執政黨國會不過半的困境，日本自民黨必須加上維新黨，才得眾議院223席勉強過半，台灣民進黨在立法院更只有51席。不同的是，日本採議會內閣制，首相可在政治僵局時解散國會，將選擇權交還民意；台灣則是偏向總統制與五權分立，行政與立法相互制衡，卻缺乏化解僵局的制度出口。一旦政黨拒絕合作，治理立即陷入停滯。

請繼續往下閱讀...

去年預算審查已清楚示警，在野黨藍白聯手大幅刪減預算達歷史新高，行政院被迫六度提出覆議。國會改革過程中，更頻繁出現程序委員會擋案、黑箱提案等操作，民主制衡逐漸走向制度癱瘓。這樣的結果絕非監督制衡，而是讓國政原地打轉。

台灣和日本一樣，面臨執政黨國會不過半的困境，但是因總統制與五權分立，缺乏化解僵局的制度出口。（資料照）

在多黨政治成為常態的今天，藍白兩黨必須正視自身責任。反對不等於全面否決，監督不該等同癱瘓。德國等多黨制民主國家早已證明，議題合作與政策協商，才是避免國家失速的關鍵。若藍白總以對抗為目的，不分議題一律封殺，最終受害的終究是台灣全民。

台灣當前面對的，不僅是無法複製日本的國會解散權，而是讓政治回到「就事論事」，尋求審查再立法的理性問政。藍白若無意承擔治理責任，卻握有國會多數，只會讓制度失靈更為惡化。民主不是較量誰有本事讓政府停止運轉，而是比誰能在諸多分歧中，共同讓國家繼續前進。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法