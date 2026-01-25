自由開講》戰備警巡成常態 國防預算不能再陷程序空轉

◎ 汪品陯

就在國人準備迎接新春之際，中共再度發動今年第二次「聯合戰備警巡」，多批次機艦踰越台海中線及其延伸線。這種高度常態化的灰色地帶威脅，已不再是單一軍事事件，而是北京對台長期施壓的固定手段。在此背景下，立法院至今仍懸而未決的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫」特別預算案，顯得格外諷刺。

面對戰備警巡不斷升高的壓力，國防預算卻在國內程序中空轉，社會討論仍停留在金額高低的口水戰，卻忽略真正關鍵的問題：台灣是否具備有效管理風險、嚇阻衝突的能力。

國防預算的本質，從來不是為了戰爭，而是避免戰爭。中共透過警巡與演訓測試台灣的反應節奏，真正目的在於壓低我方防衛信心、提高誤判空間。若防衛韌性不足，一旦情勢升高，所付出的經濟、社會與國際信任成本，遠超過任何預算數字。國防投資的價值，正是在於讓對手清楚知道，動武的代價遠高於克制。

部分民眾對特別預算感到疑慮，關鍵不在金額本身，而在於資訊不對稱所造成的不信任。國防部已說明，預算涵蓋防空、精準打擊、無人系統等項目，並兼顧對外軍購與國內產製。然而，若預算案始終無法進入立法院實質審查，立委無從在合法的機密會議中檢視數據與風險評估，社會自然只能在猜測與陰謀論中打轉。

真正值得警惕的是，全球軍工產能高度緊繃，裝備交付講究排程與順位。台灣若因內部政治僵局延宕審查，不僅可能錯失交付時程，更會向國際釋放防衛決心動搖的錯誤訊號。國防預算不是政黨角力的籌碼，而是維持和平的底氣。

戰備警巡已成常態，台灣沒有繼續內耗的本錢。讓特別預算進入實質審查，讓數據終結惡鬥，才是民主社會面對威脅時，最起碼的理性與責任。

