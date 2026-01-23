自由電子報
評論 > 投書

自由開講》川普現實外交的國際新戰略下 台美經貿與戰略關係的強化

2026/01/23 13:30

◎ 林正二

在美國總統川普以「美國優先」為主軸推動的現實外交國際新戰略下，台美達成了15％對等關稅不疊加、半導體享有232條款最優惠待遇、相互投資以及以台灣模式跟美國合作打造高科技園區的經貿協議。未來台灣可望藉由台美經貿交流與高科技產業合作的加強，建構雙方更厚實的互助互利關係，不僅有助於我國經濟的成長，亦可強化台美的戰略關係，提升台灣「抗中保台」的力量！

川普以「現實主義」外交為基礎推動的國際新戰略構想下，美國跟台灣達成15％關稅，希望台灣增加半導體產業在美國的投資設廠。（路透檔案照）川普以「現實主義」外交為基礎推動的國際新戰略構想下，美國跟台灣達成15％關稅，希望台灣增加半導體產業在美國的投資設廠。（路透檔案照）

近年中國越來越強大，在南海、東海與台海等地區不斷擴增武力，衝擊印太地區的和平安穩，想跟美國爭奪霸權、主導全球秩序，美國已從以往的美中「建設性」關係，轉變為競合、抗衡的關係。在雙方對抗愈趨激烈之際，川普基於地緣戰略，突襲委國，斬斷了中國在中南美洲重要國家的經濟與軍事佈局；未來將產生骨牌效應，美國後院的拉丁美洲親中國家將伺機逐一靠向美國，加上美國退出遭中國把持或無功能的66個國際組織，顯示了川普在後全球化時期，擬以中國為主要目標，重塑新國際戰略結構。

川普活逮馬杜絡，嚴禁委內瑞拉將原油輸往中國，下一個目標很可能是伊朗獨裁者哈米尼。伊朗也是中國的重要盟友，盛產石油，如美國推翻伊國獨裁政權，極可能會禁止伊朗輸出石油給中國。川普斬斷中國重要的石油供應管道後，將嚴重衝擊中國的經濟、科技發展與國防力量，加上美國禁止重要的高科技移轉給中國，以及未來每年擬增加國防預算至1.5兆美元，並加強美日同盟以及台菲澳英等民主國家抗衡中國的戰略，美國正在國際上強化對抗中國的力量。

美國是台積電全球最大的市場，希望台積電在美國增建5廠。圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博檔案照）美國是台積電全球最大的市場，希望台積電在美國增建5廠。圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博檔案照）

川普以「現實主義」外交為基礎推動的國際新戰略，是藉由民主國家在能源、高科技、經貿、地緣戰略與軍力的全方位合作，對抗中俄伊與中南美等獨裁國家。其中台灣的半導體產業鏈與地緣戰略地位尤其重要，攸關美中對抗的成敗。因此，在美國的新戰略構想下，美國跟台灣達成對我出口很有利的15％關稅，以及在土地、人力、水電等全力配合以及免關稅的優惠條件下，希望台灣增加半導體產業在美國的投資設廠。

美國希望台積電在美國增建5廠，除可協助美國建立完整的半導體、資通等供應鏈，促進美國再工業化，實現美國再強大的美夢外，亦可強化美國防工業，出售、提供更多先進武器給我國，增進我「抗中保台」的力量。

美國是台積電全球最大的市場，由於產能已滿，為因應蘋果、輝達、高通與超微等高科技大廠的大量需求，台積電在最先進製程技術不外流的原則下，在美增資擴廠，以滿足市場的需求，除就近鞏固跟美國大廠的關係外，並可加強跟美國知名大學的研究交流，增強台積電的製程研發能力與擴展人工智慧的技術。

台美達成15％對等關稅、半導體享有232條款最優惠待遇、相互投資以及以台灣模式跟美國合作打造高科技園區的經貿協議。圖為台美雙方簽署MOU後合影。（行政院提供）台美達成15％對等關稅、半導體享有232條款最優惠待遇、相互投資以及以台灣模式跟美國合作打造高科技園區的經貿協議。圖為台美雙方簽署MOU後合影。（行政院提供）

台灣擁有更密集的晶圓廠群如南科、竹科、中科等，且擴產速度與成本效益仍高於海外，因此大部分的成熟製程與部分先進製程產能仍鎖定在台灣，同期台灣的產能佔比預計仍將維持在80%以上。預估美國擴廠後的產能只佔台積電全球產能的十分之一，毫不影響在台灣增加12條生產線的擴產與先進晶片的產製。

由於台積電在美國的增資擴廠，可強化台美的「互利共生」關係，鑒於台灣重要的地緣戰略位置，攸關印太地區的和平安穩，美國為維護台灣半導體供應鏈的完整性，確保其利益，未來將會增強台美的軍事合作，提升我國防安全需求與雙方戰略關係，而有利於台美的政經利益，確保台灣主權與自由民主，台美雙贏。

（作者為退休駐美外交官員）

