自由開講》口號治市 「標題黨施政」危機

◎ 楊智強

台北市長蔣萬安上任至今，民調雖始終維持在中上游，但深入觀察其施政內容，不難發現這座首善之都，正陷入一種金玉其外、實質平庸的危機。蔣市府的核心邏輯並非解決問題，而是透過亮眼的政策標題與華麗的文宣包裝，進行一場又一場的「名詞政治」秀，實則避重就輕，缺乏直面結構性痼疾的勇氣。

台北市長蔣萬安透過亮眼的政策標題與華麗的文宣包裝，進行一場又一場的「名詞政治」秀。（資料照）

近期蔣市府大舉宣傳「全面免費營養午餐」，這類政策在選票槓桿上確實極具威力。然而，這筆經費多來自中央超徵撥補的「意外之財」，蔣市長不過是扮演「發紅包」的角色。真正該面對的問題是，在萬物齊漲的今日，尤其在台北市，每餐固定約70元的預算上限，如何兼顧食安、營養與口感？市府避談品質把關的困境，只求「免費」兩字能換取家長的好感。這種撒幣式的福利政策，與其說是照顧孩童，不如說是公帑買票。

請繼續往下閱讀...

同樣邏輯也出現在「無菸城市」，參照當初為了萬博推動無菸化的日本大阪，人家配備了上百名專業巡邏員與編列專設吸菸區及強效過濾設施預算；蔣市府卻僅有口號，既不敢要求財團自建吸菸室，更迴避是否編列足夠執法人力。可想而知政策恐淪為「標題黨施政」，只要宣傳目的達到，後續落實與否似乎並非重點。

更令人搖頭的，是蔣市長對交通安全的選擇性無視。台北市交通死亡率竟是東京的4.6倍，2024年死亡人數還不降反升了9.2%。改善交通需要動刀，要得罪既得利益者，這對於以「不犯錯、愛外拍」為施政指導原則的蔣萬安來說，顯然太過沉重。寧可在公園剪綵發牛奶，也不願拿出魄力縮減人命差距。

去年世壯運卻充斥中國貼牌貨，淪為國際笑柄。（圖取自許淑華臉書）

這份平庸更在去年世壯運爭議中，淪為國際笑柄。標案明禁中資，現場卻充斥中國貼牌貨，甚至爆發工讀生連夜撕標洗產地的醜聞，閉幕典禮甚至發生自我審查Taiwan字樣的噤聲鬧劇，更坐實了蔣市長「重包裝、輕國安」的投機性格。

身為國民黨「政治少主」的蔣萬安，其施政充滿了高度政治算計。他深知只要保持儒雅形象、不犯大錯、適時撒幣，民調便一帆風順。若蔣市府持續耽溺於「名詞政治」，將施政重心放在文宣而非實務。那麼，這座城市終將在華麗的口號中走向平庸，錯失契機。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法