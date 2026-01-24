自由電子報
自由開講》地標不只是建築 從101事件談服務文化與社會責任

2026/01/24 12:30

◎ 陳擷安

台北101長期被視為台灣最具代表性的城市地標，不只是摩天大樓，更是對外展示台灣形象的重要窗口。許多外國觀光客來台，第一站便是101，象徵現代化、開放與友善。然而，近日一起疑似涉及種族歧視的消費糾紛，卻讓這個象徵性的場域被迫面對更深層的社會提問。一名越南移工前往101內的潮鞋品牌鬼塚虎門市詢問鞋款時，遭店員回應那很貴，讓當事人感到被貼上刻板標籤與輕視。事件曝光後，引發輿論譁然，也讓台灣長期自我定位為友善、多元社會的形象受到挑戰。

台北101疑似涉及種族歧視的消費糾紛，讓台灣長期自我定位為友善、多元社會的形象受到挑戰。（資料照）

事件發生後，101董事長賈永婕公開表示將進一步了解並認真檢討，涉事店員也已停職接受調查。從企業治理角度來看，這樣的即時回應有助於止血，但更重要的是，社會關注的焦點早已不只是單一店員的言行，而是這樣的態度是否反映出結構性問題。當服務人員基於外表、語言或身分預設消費能力，無論出於無心或偏見，都可能構成差別對待，對當事人造成實質與心理傷害。

值得注意的是，越南移工在台灣並非少數，他們是支撐製造業、長照與服務業的重要勞動力，卻經常被固定在低收入、低消費能力的想像中。這樣的社會認知，一旦滲入第一線服務現場，便容易轉化為語言與態度上的差別對待。即便店員主觀上只是提醒價格，若缺乏對平等服務原則的敏感度，也可能在不自覺中重複社會既有的不平等。

台灣長期以多元、包容自我標榜，卻在實際互動中，仍存在對外籍移工、外籍人士的隱性階層化。歧視未必以惡意語言呈現，往往以看似中性的提醒、玩笑或預設立場出現，但其效果卻同樣排除與傷害。當這樣的情境發生在國際地標與知名品牌中，影響的不只是個別消費者，而是整體社會的國際觀感。

越南移工是支撐台灣製造業、長照與服務業的重要勞動力，，卻經常被固定在低消費能力的想像中。圖為花蓮光復災情慘重，越南移工協助清淤。（中央社檔案照）越南移工是支撐台灣製造業、長照與服務業的重要勞動力，，卻經常被固定在低消費能力的想像中。圖為花蓮光復災情慘重，越南移工協助清淤。（中央社檔案照）

因此，問題不能只停留在道歉或懲處個人。對台北101這類具高度象徵性的場域而言，更需要制度化的回應。第一，管理單位應要求進駐品牌落實基本的反歧視與服務平權教育，將尊重多元視為專業訓練的一部分，而非道德選修；第二，應建立明確的申訴與調查流程，讓外籍人士與弱勢族群在遇到不當對待時，能夠安心反映，而不必擔心語言或身分劣勢；第三，政府與企業也應正視外籍移工已是城市日常的一部分，服務體系必須調整心態，從管理少數他者，轉向與多元社會共存。

這起疑似歧視事件提醒我們，地標的真正價值不在高度，而在其所承載的價值觀。台北101若要持續成為台灣的門面，就不只是硬體管理與商業績效，更包括對平等、尊重與人權的實踐。對台灣社會而言，如何讓多元不只停留在口號，而能落實於日常互動與制度設計中，或許正是這起事件帶來的最重要反思。

（作者為科技集團法務）

