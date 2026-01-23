自由開講》被取消的桂冠：TGA 33號遠征隊事件，敲響了什麼警鐘？

◎ 張佑彤

本屆TGAThe Game Awards 2025最引發深思的事件，莫過於獨立遊戲《光與影：33號遠征隊》在頒獎前夕，因「曾使用AI」而被取消年度遊戲等提名資格。這把火最初由玩家社群從美術細節中點燃，最終燒出了一場關於創作倫理的產業大辯論。

《光與影：33號遠征隊》因「曾使用AI」，而被取消年度遊戲等提名資格。（美聯社檔案照）

事件核心在於「透明度」與「標準」的衝突。開發團隊Sandfall Interactive創意總監Broche在爭議後坦承，團隊在2022年AI工具興起時曾「極短暫試用」，僅為補齊少量遺漏的貼圖素材，且「一發現就立刻移除」。他強調，遊戲所有核心內容——從概念美術、配音到程式——皆由人類完成，並誓言未來作品也將堅持全人製作。

然而，TGA主辦方維持了嚴厲裁決。其官方立場明確：只要開發過程「曾經使用」生成式AI，無論比例或用途，即構成取消資格的要件。這項「零容忍」政策，與《柏德之門3》開發商拉瑞安工作室公開承認「有限度使用AI輔助」卻未受質疑的案例，形成了微妙對比。

這場風暴揭露了產業面對AI浪潮的深層焦慮：

標準何在？是該像TGA般畫出絕對紅線，還是應按使用比例與目的分級評判？

透明度優先？若開發團隊主動揭露、合理使用AI輔助，是否應獲得不同評價？

創意本質：當工具愈發強大，「人類親手製作」的價值該如何定義與守護？

《光與影：33號遠征隊》因「曾使用AI」，引發產業面對AI浪潮的深層焦慮。圖為開發團隊Sandfall Interactive創意總監Broche。（法新社檔案照）

《33號遠征隊》的遺憾結局，象徵一個時代的迷茫。它迫使我們思考：在AI無可避免地融入創作流程的未來，獎項與社群該如何在不扼殺創新的前提下，守護那份關於「人性親手創造」的感動與誠信？這場爭議沒有簡單答案，但它無疑為遊戲產業敲響了一記必須直面倫理難題的警鐘。

（作者為學生）

