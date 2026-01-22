自由電子報
自由開講》語言是活的：慎防中國用詞統戰 優先守護台灣用詞

2026/01/22 08:30

◎ 洪昱睿

日前，貴報《自由廣場》上有一篇名為《政府如何防範中國用詞造成的認知偏誤？》的投書，筆者詳讀之後，有一些感想。

中國藉由語言而影響台灣社會文化，所以對於大量的中國用語輸入台灣，可謂不得不慎。（圖取自陸委會Facebook）中國藉由語言而影響台灣社會文化，所以對於大量的中國用語輸入台灣，可謂不得不慎。（圖取自陸委會Facebook）

筆者身為一位語言本科系出身的學習者及研究者，其實倒認為「語言是活的」，有時候隨著時代及社會的變遷，偶爾接受並甚至內化一些外來詞彙，無可厚非。但是若有一些故有詞彙可供使用，那就沒有必要全然放棄不用，反而去使用明顯與台灣的歷史脈絡及社會文化格格不入的「外來用語」了。

如果是台灣本來沒有的詞；倒不至於非要刻意抵制「外來用語」，看是要意譯、音譯，或者改字體後直接進口，都是有可能的選項。反之，如果是我們這裡本來就有的詞；那我會覺得優先守護、保留本地的說法比較重要。

台灣的處境特殊，賴總統已明確表示「中國為台灣的境外敵對勢力」，而由中國不斷地對台灣進行文攻武嚇及認知作戰來看，我們更可確認這一點，賴總統的判斷是對的。

在中國對台灣的認知作戰上面，藉由語言而影響社會文化也是有明顯端倪可見的，因此對於大量的中國用語輸入台灣，可謂不得不慎。

中國不斷地對台灣進行認知作戰，賴總統的賴總統已明確表示「中國為台灣的境外敵對勢力」，判斷是對的。（歐新社檔案照）中國不斷地對台灣進行認知作戰，賴總統的賴總統已明確表示「中國為台灣的境外敵對勢力」，判斷是對的。（歐新社檔案照）

而筆者也必須承認，適度地調整「語言進口」，無論是作為政策或培養民眾的習慣，確實有為了防堵特定境外敵對勢力用各種方式潛移默化地影響我們的危機意識存在其中。因此「明辨是非」是台灣全民必須共同面對的重大課題。

（作者為語文工作者）

