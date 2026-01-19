黑熊學院》「認知戰」就是一種國與國之間的戰爭

中共發動黨政軍對台灣進行輿論戰，主要鎖定「疑美論」、「疑軍論」等敘事炒作。2025年共計有超過231萬則爭議訊息，以及4.5萬組異常帳號。

◎黑熊學院

國安局發布「2025中共認知作戰分析報告」，兩大重點：



■中共發動黨政軍對台灣進行輿論戰，主要鎖定「疑美論」、「疑軍論」等敘事炒作

■2025年共計有超過231萬則爭議訊息，以及4.5萬組異常帳號

請繼續往下閱讀...

圖為國安局發布「2025中共認知作戰分析報告」。（取自貼文）



報告中更揭露中共對我國操作認知作戰五大手法，我們引用其中幾點：



【利用軟性議題經營帳號】



報告指出，中共扶植中企「無邊界集團」公關公司，以「臉書」粉專創設內容農場；另在Threads及X等平臺，設立「軟性議題」發文帳號，透由生活娛樂類型文章增加追蹤人數，並伺機傳散政治類貼文，試圖影響國人認知。



➡️「軟性議題」包山包海，民生經濟、性別與家庭議題等，討論門檻低、容易引起共鳴的敘述方式挑起對立並養帳號，在需要的時候開始談論政治。



【利用異常帳號滲透輿論】



報告指出，中共公安部運用「龍橋」網路水軍集團，透過逾20種語言，在全球超過180種網路社群平臺進行影響力活動，並與其他公關公司建立協作關係。



國安局發布「2025中共認知作戰分析報告」舉例，中共公安部「龍橋」網路水軍集團於社群平台，炒作「高市首相煽動台海衝突」爭訊，藉以激化。（法新社檔案照）

報告中舉例：該集團近期於日本社群「Pixiv」及我國「臉書」、「痞客邦」等平臺，炒作「高市首相煽動臺海衝突」相關爭訊，偽冒不同立場網民進行大量貼文，藉以激化網情相互攻訐。



➡️最高明的輿論手法是偽裝不同立場的網友，發布大量情緒性字眼激化對立。



【運用 AI 生成擬真影音】



報告提及：中共另委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等科技公司，開發智慧語音系統，並於我國徵才網站刊登廣告，甚至以國、臺、客語進行線上錄音，建立臺灣口音資料庫。



國安局指出，不排除中共擬利用該系統，合成偽冒國人聲線語調，提升後續AI生成影音真實度。



➡️這邊要呼籲：民眾不要隨意參與「不明來源」的線上錄音打工，這可能關乎國家安全。

這些資訊對於警戒心較高的民眾可能不是新聞，但這應該是國安局近年來鮮少直接「認證」中共發動認知作戰的手法，並將許多操控此類輿論的公司名稱公布。



中共這幾年的操作方式相當棘手，現在傾向「非體制化」，已不再透過公務機關與軍隊，轉而將部分工作發包給民間公司。



除了更能有效率的操作，更是為了製造「斷點」讓追查變得更困難。



灰色領域作戰等手法最大的特色就是「易否性」：模糊敵我界線，使攻擊者難以被明確指認。



就算掌握相關證據追查到源頭，對方可以說是言論自由來推諉卸責，同時又難以用法律來遏止這類行為。



我們在判斷網路貼文與爆料訊息時，要保有更高的警覺心與識讀能力。

2025年中共對臺認知作戰操作手法分析



本文經授權轉載自l黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法