評論 > 投書

自由開講》政治紛爭，莫再甩鍋大法官！

2026/01/23 09:00

◎ 侯永福

417天！這是憲政史上破紀錄的大法官停擺時間。直至114年12月19日，終於由謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等五位大法官組成的「護憲神山」，以114年憲判字第1號判決，宣告立法院於113年12月20日三讀通過的《憲法訴訟法》修正條文無效。然而，由於三位反對的大法官公然宣稱該判決無效，攪動一池春水，判決後非但不能一槌定音，反而餘波盪漾，使得大法官也捲入這場憲政紛爭的旋渦。民眾對判決效力更是信者恆信、不信者恆不信，這實非法治國應有的常態

憲法法庭在去年12月19日宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則。（資料照）憲法法庭在去年12月19日宣布「憲訴法」新制違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則。（資料照）一部理想的憲法架構，除了三權分立，也應能發揮互相制衡的效果。我國憲法有關行政權與立法權的制衡，目前多認為是「覆議制度」。但依增修條文規定，只須全體立委二分之一以上維持原決議，覆議即告失敗。此門檻與通過法案的決議門檻相差無幾，只要在野黨立委過半，覆議的制衡功能便注定失靈

揆諸修正前憲法本文第57條規定的覆議門檻，須出席委員3分之2以上同意，才能維持原決議。可見原憲法的規定旨在「強迫朝野政治協商」，法案才能在妥協後得到最大共識，此方有制衡效果可言。若謂現行憲法行政權制衡立法權唯一手段只是覆議，不是昧於現實就是人云亦云。

有見解認為行政院長的「副署權」是義務而非權利，旨在制衡總統。然而，台灣總統係民選產生，且任命行政院長不須經立法院同意，行政院長實為總統之CEO。若總統與院長均同意不副署立法院通過的法案，制衡總統之說便無法自圓其說。

行政院長卓榮泰於去年12月15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（資料照）行政院長卓榮泰於去年12月15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（資料照）面對覆議功能失靈以及修憲幾乎不可能的困境，實應賦予「不副署」積極的功能：制衡立法權。如此解釋的目的無他，正與修憲前憲法本文第57條的目的相同：強迫朝野坐下來協商，以取得最大共識。如果憲法條文本身就可以解決的政治紛爭，就不宜老是甩鍋給大法官解決。

（作者為退休律師）

