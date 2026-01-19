自由電子報
評論 > 投書

自由開講》蔣萬安治理的北市「缺師」免費午餐遮不住失政

2026/01/19 10:30

◎ 黃湘仙

把「免費午餐」政策 當選舉禮物

蔣萬安近日高調宣布臺北市將推動「免費營養午餐」，並宣稱政策「領先」。但再多宣傳也遮不住更迫切的現實：臺北市正在缺師，而市府上任四年來對缺師危機幾乎束手無策。如今選舉年端出「免費午餐」，更像把政策包裝成選舉禮物，用掌聲掩蓋失政，而非回應教育現場真正的痛點

台北市長蔣萬安近日受訪，面對被質疑拋出「營養午餐免費」是騙選票，他強調是希望不讓孩子因為經濟落差感到差異。（資料照）台北市長蔣萬安近日受訪，面對被質疑拋出「營養午餐免費」是騙選票，他強調是希望不讓孩子因為經濟落差感到差異。（資料照）更何況，這項政策根本談不上「領先」。在臺北市之前，新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣（馬祖）等地早已實施多年；桃園市長張善政也在2023年就已宣布推動。把已被多地長期施行的政策，包裝成個人「政績領先」，既失真，也暴露政治算計。

缺師不是未來式，是正在發生的崩壞

臺北市教師長期不足，早已不是「未來可能發生」的問題，而是每天都在上演、持續侵蝕教育品質的結構性危機：第一線教師長期超載，代理代課教師勉力撐場，學生受教權被迫打折，家長其實都看得見、也感受得到。

然而，蔣萬安自2022年上任至今，身處教師荒最嚴重的直轄市之一，對「缺師」這個教育體系的核心問題，幾乎沒有提出具體有效的解方——補不出人力、改不動制度、留不住人才，成績單近乎空白。到了2026年，他沒有選擇把資源放在補足教師人力、改善聘任制度與降低過勞，反而端出一個標榜「免費」的政治紅包，用最簡化、也最粗暴的方式換取好感與選票。這不是教育政策，而是選舉操作。

免費午餐買得到好感，買不到師資

免費營養午餐或許能短期累積好感，但它既補不了一位老師，也救不了一所正在失血的學校。更嚴重的是，當資源被固定長期承諾在「免費」支出上，勢必壓縮原本就有限、卻真正該投入在教育人力與制度改革上的預算空間。表面看似全民受惠，實際上卻可能讓教育現場在看不見的地方持續失血。

臺北市家長真正關心的，究竟是「免費的營養午餐」，還是「穩定而優質的師資」？答案不言而喻。孩子需要的是有足夠老師、能好好教學、能長期留任的學校，而不是用另一項支出來替缺師問題上粉底。

北市教師長期不足，早已不是「未來可能發生」的問題，而是每天都在上演。課堂示意圖。（資料照）北市教師長期不足，早已不是「未來可能發生」的問題，而是每天都在上演。課堂示意圖。（資料照）用納稅錢堆出來的「領先」，從來不是治理能力的證明，而是逃避問題、粉飾太平的結果。臺北市需要的是願意直面結構問題的市長，而不是拿「免費午餐」當作教育政策失能的遮羞布。

更令人憂心的是：政治跟進，卻沒人正視結構

更令人遺憾的是，在這種政治壓力下，其他直轄市首長也開始胡亂跟進，彷彿「不跟就輸」。但問題始終沒有改變：這幾年，有誰真正正視少子化背景下教育人力持續流失的現實？又有誰真正替早已不堪負荷的第一線教師想過？

答案很殘酷：幾乎沒有。

少子化與缺師並存、教師過勞、青少年自殺率攀升的臺灣教育現況，需要的是更有智慧、願意傾聽教育現場需求、願意把資源用在「人」與「制度」上的地方首長；而不是在選舉年用討好式政策製造聲量，讓教育現場在掌聲之外繼續崩壞。

（作者為全國代理暨代課教師產業工會理事長）

（作者為全國代理暨代課教師產業工會理事長）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

