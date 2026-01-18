自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》台對美投資不是5千億 是投資2500億+授保2500億！

台美關稅談判的結果，台灣並不是投資5000億美元，而是「投資2500億美元、授信保證2500億美元」。授信並不是投資，而是銀行貸款時母國要出保證，不過現在銀行貸款本來就會需要授信保證，例如台塑的子公司貸款通常是台塑保證，因此真實的對美投資就是2500億美元。
Emmy時間

Emmy時間

2026/01/18 10:30

◎ 胡采蘋

台美關稅談判的結果，台灣並不是投資5000億美元，而是「投資2500億美元、授信保證2500億美元」。授信並不是投資，而是銀行貸款時母國要出保證，不過現在銀行貸款本來就會需要授信保證，例如台塑的子公司貸款通常是台塑保證，因此真實的對美投資就是2500億美元

Emmy時間》台對美投資不是5千億 是投資2500億+授保2500億！台美關稅談判的結果，台灣並不是投資5000億美元，而是「投資2500億美元、授信保證2500億美元」。（彭博檔案照）
這跟日本5500億美元、韓國3500億美元相比，更符合台灣的GDP規模，而且韓國還被限定1500億美元必須投資造船業。在美國投資造船業的風險，遠比台灣投資半導體、科技業風險大得多，因為通貨膨脹、人力成本高，而且美國的造船業都快歸零了，坦白說要重新振興造船業的難度大得多。

然而美國是世界科技最強國家，台灣投資美國科技業的把握大太多了，台廠又可以接近美國客戶，因此得到更多情報，在美股上市 IPO 或發ADR的機會大得多，可以視為是台灣科技業再一次的創業機會

諸君可能並不知道，其實1990年代華爾街券商都是台灣科技廠商赴美發行ADR、ECB在養活，這是以前吳怡農在高盛證券的老闆許明茵親口說過的事情，是到2000年以後才被中國國企IPO取代。而台積電有很長一段時間都是高盛證券貢獻度最大的企業客戶

美韓貿易談判中，韓國承諾對美國投資3500億美元，其中包括1500億美元投資造船業。（彭博檔案照）美韓貿易談判中，韓國承諾對美國投資3500億美元，其中包括1500億美元投資造船業。（彭博檔案照） 台灣過去一直苦於無法成立主權基金，因為有某個國家一定會大吵大鬧主權二字，台灣的基金也經常受到排擠，這類事件我聽說過不少，例如當年孫正義成立願景基金的時候，就婉拒過台灣方面的詢問，不過幸好被拒絕了，願景基金成績有夠爛。

但是現在台日韓在美國投資是美國政府的要求，並且美國政府也會指定專案，相當於是保護了台灣可以在美國參與新科技投資，不再受到中共干預，這其實是很大的優點。台灣其實不是不想投資，而是會被惡意排擠，說多了都是淚。

有些評論認為台積電承諾加碼投資四座晶圓廠，就已經包掉一半的投資了，其實台灣的投資額也沒有那麼多。我自己建議不需要這麼保守的看，你看看自己手上的美股部位，有多少都是科技股，其實台灣相當於得到了一個在美國市場投資2500億美元的機會，你自己都買了那麼多美國科技股，你不會不知道中間的威力。

台積電（TSMC）將增加在美國投資，設立大型晶圓廠。圖為台積電亞利桑那州廠。（彭博檔案照）台積電（TSMC）將增加在美國投資，設立大型晶圓廠。圖為台積電亞利桑那州廠。（彭博檔案照） 台灣拿下15%的稅率非常重要，這保證了我們各項產業出口美國，可以跟日韓歐盟站在同一條起跑線上，不然過去一年真是傳產的厄運之年。

川普政府正在重塑美國與盟友之間的經濟模式，尤其是肅清中南美洲的中共勢力之後，甚至中東市場也可能有新的局面，自由經濟會得到新的市場規模。今天早上我才看了伊拉克摩蘇爾（之前被 ISIS搞爛）的經濟重建影片，巴格達現在也是欣欣向榮，川普為民主聯盟爭取了新興商業發展地，他們都有可能走出凋敝，買很多東西，一大堆生意機會啊。

至於大家所關心的汽車關稅，今天行政院發布的內容主要是美方對我方的出口條件，沒有談到我方有哪些開放市場舉措，不過因為我看到這次的內容包含了汽車零組件得到15%最優惠關稅，這個方向顯然是正確的，因為台灣汽車業強在零組件，每年三千億市場，七成是外銷，尤其是after market副廠零件

談判上面本來就是應該保零組件而放掉汽車關稅、貨物稅，沒有必要再保護這些已經拿中國零件組裝成假國產車的不爭氣車商了。相信很快就能聽到汽車關稅貨物稅的好消息。

台美關稅談判敲定，包含汽車零組件出口得到15%最優惠關稅。（資料照）台美關稅談判敲定，包含汽車零組件出口得到15%最優惠關稅。（資料照）（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書