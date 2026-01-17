自由電子報
評論 > 投書

自由開講》國防不是花錢而是保命 1.25兆預算爭議的真正問題

2026/01/17 19:00

◎ 嶼明

關於國防真正的問題是：

台灣安全值多少錢？

每個人的老公、小孩、孫子、愛人性命值多少錢？

台灣人的財產與土地被中共侵占誰給我們交代？

如果這些可以用投資國防來確保傷亡與損失，你願不願意？

近來，藍白陣營不斷以「1.25兆國防預算太高」作為政治攻擊的主軸，並在網路與媒體上製造恐慌，暗示政府濫編預算。然而，若要以理性而非情緒評價這筆預算，我們必須回到最根本的問題：台灣的安全究竟值多少？台灣處在全球地緣政治最前線。中共軍艦機艦頻繁擾台，飛彈布署直指本島，東亞安全情勢已被國際視為潛在衝突熱點。在這種情況下，國防開支不是一種選擇，而是一種必要；不是奢侈品，而是最低限度的保命成本。

自由開講》國防不是花錢而是保命 1.25兆預算爭議的真正問題立法院藍白陣營不斷以「1.25兆國防預算太高」為由，封殺國防特別條例。（資料照）
一、國防預算不是「花太多」，而是「補足本來欠缺的能力」

1.25 兆國防特別預算包含的是多年來累積的軍備缺口，包括彈藥、飛彈、後勤補保、國造武器量產等項目。且依照行政院與國防部說明，真正屬於對美軍購的部分僅約25%，其餘皆為台灣自身的防衛能力建置。因此，把這筆預算簡化為「花給美國」的政治語言，不僅失真，也刻意忽略台灣防衛自主化的中長期布局。國防投資從來不是一年一度的支出，而是與國家生存直接相關的長期工程。無論是歐洲、日本、韓國或北歐國家，在面對威脅時，都曾以更大的國防投入換取更穩定的安全環境。台灣不例外。

二、AIT 願意說明，藍白卻拒絕審查：這才是真正的問題

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日公開表示，只要立法院需要，他願意親自到國會說明與軍購相關的所有細節。這代表什麼？代表疑慮不是不能解決，而是可以透過正式程序與資訊透明來釐清。但藍白立委的態度卻是：不審查、不詢問、不要求資料、也不接受官方說明，卻持續以「不合理」、「不透明」為由拒絕預算進入實質審議。這不僅是程序上的瑕疵，更是在迴避監督責任。如果藍白真的認為國防預算過高，最應做的事情就是要求更多資訊、公開審查，而不是讓法案停留在程序戰中。民主國家的預算監督建立在理性辯論，而非刻意讓預算卡死不動

自由開講》國防不是花錢而是保命 1.25兆預算爭議的真正問題AIT處長谷立言表示只要立法院需要，他願意親自到國會說明與軍購相關的所有細節。（資料照）
三、預算頁數不是專業；理解內容才是

藍白部分立委嘲諷國防條例「只有兩張 A4」，彷彿法律必須寫到一百頁才算合理。然而法律的效力不在於篇幅，而在於內容。《國家賠償法》僅 17條，一張 A4 就可列完，仍是台灣最重要的法律之一。特別預算條例本質上是授權性法規，內容需具備：預算的用途、執行範圍、期間與上限、監督機制。並不需要成冊的細目。細項反而應在預算書與國防部報告中逐項交代，這也是國會審查的責任所在。嘲笑篇幅短，暴露的不是政府問題，而是立委欠缺最基本的法律知識與預算素養。

四、領20萬薪水的民意代表，更應理解國防的重要性

立委領的是人民的稅金，肩負的是國家安全責任。在這樣的局勢下，對預算的審查應該基於：國安風險評估、戰備缺口、軍種需求、國際情勢、跨國合作，而不是基於刻意製造的懷疑、情緒化的字眼或政黨利益。批評可以，監督更重要。但拒絕審查、拒絕對話、拒絕資料，這不是監督，而是推卸責任。

民眾黨主席黃國昌近日自華府返台後召開記者會表示，針對國防特別條例草案，民眾黨團將自提版本。（資料照）民眾黨主席黃國昌近日自華府返台後召開記者會表示，針對國防特別條例草案，民眾黨團將自提版本。（資料照）五、真正需要問的是：若不投資國防，代價會是什麼？

如果有一天台灣真的遭受攻擊：

我們的家園能否撐過第一波攻擊？

我們是否有足夠彈藥、飛彈、補保？

我們是否能支撐盟友援助抵達之前的時間？

我們是否能保護人民、維持正常社會運作？

若答案是「不確定」，那國防投資永遠不算多。

沒有人希望戰爭，但避免戰爭的唯一方式，就是讓對方知道台灣有能力保護自己。

這筆預算，不是浪費，是威懾；不是奢侈，是必要；不是政治，是國安。

1.25兆國防特別預算編列，採購台灣所需武器，圖為陸軍58砲指部去年執行海馬士多管火箭系統實彈射擊。（資料照）1.25兆國防特別預算編列，採購台灣所需武器，圖為陸軍58砲指部去年執行海馬士多管火箭系統實彈射擊。（資料照） 結語：國防預算的爭議不該被簡化成情緒對立

1.25兆國防特別預算涉及的是台灣的生存能力，而非政黨攻防。

面對威脅加劇的區域情勢，我們更需要的是：透明的資訊、理性的監督、專業的討論、一致的國家意識。政黨可以競爭，但國家不能被犧牲。在攸關存亡的國防議題上，台灣需要成熟，而不是迷失在情緒式的口號裡。

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

