自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》綠營詮釋民主 初選競爭、選後團結

2026/01/19 11:30

◎ 蕭錫惠

民主不是沒有競爭，而是有規則的競爭；

民主也不是永遠一致，而是在結果出爐後，仍願意共同承擔。

民進黨高雄市長初選落幕，由 賴瑞隆 勝出。但這場選戰值得被記住的，不只是勝負，更是三位同黨對手——

邱議瑩、林岱樺、許智傑——在第一時間公開祝賀、表態團結的風度。

這一刻，政治沒有情緒勒索，沒有翻桌叫囂，也沒有把失敗包裝成陰謀論。

民進黨立委邱議瑩（左起）、賴瑞隆、林岱樺、許智傑角逐2026高雄市長提名，初選民調結果由賴瑞隆出線。（資料照、本報合成）民進黨立委邱議瑩（左起）、賴瑞隆、林岱樺、許智傑角逐2026高雄市長提名，初選民調結果由賴瑞隆出線。（資料照、本報合成）有的，是對制度的尊重

有的，是對結果的承擔

有的，是把城市未來放在個人之前的政治自覺

初選前，拚理念、拚能力、拚路線

初選後，拚團結、拚執行、拚勝選

這句話看似老套，卻是民主政治最困難、也最稀缺的試煉。因為它要求政治人物不只會爭取支持，更必須有能力面對失敗，不讓支持者成為撕裂社會的利刃。

在許多政黨仍深陷「輸不起文化」、將內部競爭視為殊死戰的當下，高雄這場初選提供了一個清楚而冷靜的座標：

競爭不必然導向分裂，真正的分裂，來自拒絕承擔結果

向賴瑞隆致敬——願意接下重任，承接所有的期待與壓力。

向邱議瑩、林岱樺、許智傑致敬——願意在結果出爐後，把個人得失置於民主與城市之後

民進黨高雄市長黨內初選勝出的立委賴瑞隆17日在臉書PO出與高雄市長陳其邁同框照，他說明是向其邁市長請益市政。（取自賴瑞隆臉書）民進黨高雄市長黨內初選勝出的立委賴瑞隆17日在臉書PO出與高雄市長陳其邁同框照，他說明是向其邁市長請益市政。（取自賴瑞隆臉書）這不是姿態，而是一種能力；

不是口號，而是一種政治文化。

高雄示範了何謂民主

現在，輪到台灣看懂這一課。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書