自由開講》綠營詮釋民主 初選競爭、選後團結

◎ 蕭錫惠

民主不是沒有競爭，而是有規則的競爭；

民主也不是永遠一致，而是在結果出爐後，仍願意共同承擔。

民進黨高雄市長初選落幕，由 賴瑞隆 勝出。但這場選戰值得被記住的，不只是勝負，更是三位同黨對手——

邱議瑩、林岱樺、許智傑——在第一時間公開祝賀、表態團結的風度。

這一刻，政治沒有情緒勒索，沒有翻桌叫囂，也沒有把失敗包裝成陰謀論。

民進黨立委邱議瑩（左起）、賴瑞隆、林岱樺、許智傑角逐2026高雄市長提名，初選民調結果由賴瑞隆出線。（資料照、本報合成）有的，是對制度的尊重；

有的，是對結果的承擔；

有的，是把城市未來放在個人之前的政治自覺。

初選前，拚理念、拚能力、拚路線；

初選後，拚團結、拚執行、拚勝選。

這句話看似老套，卻是民主政治最困難、也最稀缺的試煉。因為它要求政治人物不只會爭取支持，更必須有能力面對失敗，不讓支持者成為撕裂社會的利刃。

在許多政黨仍深陷「輸不起文化」、將內部競爭視為殊死戰的當下，高雄這場初選提供了一個清楚而冷靜的座標：

競爭不必然導向分裂，真正的分裂，來自拒絕承擔結果。

向賴瑞隆致敬——願意接下重任，承接所有的期待與壓力。

向邱議瑩、林岱樺、許智傑致敬——願意在結果出爐後，把個人得失置於民主與城市之後。

民進黨高雄市長黨內初選勝出的立委賴瑞隆17日在臉書PO出與高雄市長陳其邁同框照，他說明是向其邁市長請益市政。（取自賴瑞隆臉書）這不是姿態，而是一種能力；

不是口號，而是一種政治文化。

高雄示範了何謂民主，

現在，輪到台灣看懂這一課。

（作者為自由撰稿人）

