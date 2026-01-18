自由開講》語言的尊嚴！一句「講國語」，民主病了嗎？

◎ 再米

台灣自詡為多元文化社會與民主典範，但在立法院的一場公聽會上，本土語言的尊嚴竟遭到公開羞辱。一名民意代表以台語表達制度觀點，卻被當場嗆聲：「講國語好不好！」這不只是一句失言，而是一次赤裸裸的民主測試——我們是否真的容得下不同語言的公共發聲？

民進黨立委王義川於立法院「對總統提出彈劾案」公聽會上以台語發言，卻遭孫文學校總校長張亞中嗆聲「講國語好不好」。（資料照，取自國會頻道） 事件發生在立法院針對彈劾總統案所召開的公聽會中。民進黨立委王義川在發言時，選擇以台語闡述政治與制度問題，正要展開論述，與會學者張亞中卻直接打斷，要求其「講國語」。這樣的語言指令，既非議事程序，也非制度規範，而是一種居高臨下的語言支配。

有人辯稱，立法院向來以華語為主要議事語言，公聽會亦然。但若真有理解困難，制度本就有主持人裁量、即席翻譯或程序協調的方式，而不是由個人以一句「講國語」粗暴制止發言。更何況，憲法所保障的言論自由，從未限定只能使用某一種語言。語言是思想的載體，限制語言，等同限制公共參與。

台語不只是日常溝通工具，而是台灣社會長期累積的文化與政治語言。過去，本土語言曾在教育、媒體與公共場域中被系統性邊緣化，直到近年才逐步恢復應有的位置。正因如此，當台語再度在國會層級被要求「改用國語」，社會才會感受到那股熟悉又刺耳的倒退感。

值得注意的是，王義川當場回應：「我用什麼話講是我的權利，你如果聽不懂，可以找翻譯。」這句話並非情緒反擊，而是直指民主核心：公共討論的前提，是彼此權利對等，而非要求他人配合自己的語言習慣。民主不是為了讓少數人聽得舒服，而是確保每一種聲音都有被聽見的機會。

然而，事件延燒後，張亞中反以「民主生病了」回擊社會批評，試圖將對語言的不尊重，包裝成對民主秩序的焦慮。這正暴露出關鍵差異：有人把語言多元視為混亂，有人則視為民主的生命力。真正生病的，從來不是多語社會，而是無法容忍差異的心態。

張亞中要求民進黨立委王義川發言講「國語」，他會後稱其感想就是「台灣的民主真的生病了」。（資料照）

民主不是只存在於選舉與制度條文中，而是體現在每一次公共討論的細節裡。若我們連立法院、公聽會這樣的正式場域，都容不下台語、客語或原住民族語，那麼所謂的民主，只不過是單一語言壟斷的舞台。

一句話，足以看見一個社會對民主的理解深度。當有人仍習慣用語言來劃界、排除、壓制，那麼真正需要被檢視的，恐怕不是民主有沒有病，而是我們是否還願意承認：民主，從來就該是多聲、多語、而且不必道歉的。

（作者為退休人士）

