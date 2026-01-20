林健正專區》讚台灣高鐵長途與短程分流的排班策略

在高鐵運能最吃緊的尖峰時段，班次從每小時3班提升至5至6班，有效疏解搭車人潮。這不但是數字上的增加，更是針對旅運量能不足及自由座車廂過度擁擠痛點的精準改革。

◎ 林健正

近日搭乘高鐵的旅客不難發現，無論是預訂對號座或尋找自由座，購票與乘車的體感壓力已較往日舒緩。這並非單純因為運能增加，同時也是台灣高鐵針對供給側進行的一場精準分流改革。

近日高鐵尖峰時段班次增加，無論是預訂對號座或尋找自由座，壓力已較往日舒緩。（作者提供）面對後疫情時代通勤型態轉變與國旅需求激增，高鐵透過細緻的數據分析展現高效率的營運邏輯，更透過精準調度，成功讓原先備受討論的「尖峰時段自由座限制措施」得以暫緩，在旅客便利與營運效率間取得平衡。

加開班車增加運能

在高鐵運能最吃緊的尖峰時段，班次從每小時3班提升至5至6班，有效疏解搭車人潮。這不但是數字上的增加，更是針對旅運量能不足及自由座車廂過度擁擠痛點的精準改革。

改變「短程擠不進去」的雙輸局面，增開每站均停的班車或區間車，等於在需求最密集的區域建立運能緩衝區，成功將短程商務與通勤客源導入站站停或區間班次，讓對號座位回歸長程跨區域旅客。

面對後疫情時代通勤型態轉變與國旅需求激增，高鐵調整調度。（資料照）短程與長途旅客分流

此次排班策略最核心的亮點，在於對車廂空間權限的精準分配，實現各司其職。

針對每站皆停以及服務短程旅客的區間車，高鐵果斷增加自由座車廂比例，區間車甚至配置高達10節自由座車廂（僅第6、7節為對號座）。這對持有月票或頻繁往返鄰近縣市的通勤族而言是重大利多。短程旅客流動性強，增加自由座能有效提升單一車次的座位週轉率，讓有限空間在短時間內服務更多旅客。

「台北─台中─高雄」等停靠站較少的長程直達或跳站快車，維持第10至12車三節自由座車廂配置。（民眾提供）

相對地，針對「台北─台中─高雄」等停靠站較少的長程直達或跳站快車，則維持常態的第10至12車三節自由座車廂配置。這種設計在車次層級上實施差異化區隔，有對號座需求的長途旅客不必再與大量短程通勤族擠在同一空間，確保乘車品質與舒適度。

以彈性取代強制

值得關注的是，這套新排班計畫展現極高的策略彈性。過去在運能緊繃時，高鐵公司曾提出在尖峰期實施更嚴格的自由座管制。然而，隨著新策略有效分流長短途客群，原先預計採取的特定班次限制措施得以暫緩實施。

這項策略代表高鐵透過優化供給而非限制需求的方式解決人潮擁擠問題。透過彈性調整不同班次的自由座配置，而非全面性壓縮自由座空間，高鐵在保障通勤族權益的同時，也維護了長途旅客的乘車品質。

有對號座需求的長途旅客不必再與大量短程通勤族擠在同一空間，確保乘車品質與舒適度。（民眾提供）結語

高鐵的新排班策略讓長途旅客方便搭乘對號座、短程旅客容易找到自由座，是技術調整與精準服務的完美結合。從區間車的加開到自由座比例的彈性調配，再到長短途旅客的有效分流，高鐵正引領台灣進入更高效、更具策略性的軌道運輸時代。這套分流邏輯不僅緩解當前的運輸壓力，更為未來台灣推動區域經濟發展與城市間通勤一體化，樹立大眾運輸的新標竿。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

