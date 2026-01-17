自由電子報
自由開講》從諾貝爾獎看未來競爭力：與 Donna Strickland 及 Serge Haroche 的思維碰撞

2026/01/17 12:00

◎ 蔡志弘

我有幸參加1/12唐娜·斯特里克蘭 （Donna Strickland） 教授與1/16賽吉·阿羅許 （Serge Haroche）博士，兩位諾貝爾物理學獎得主的演講，獲益匪淺。

作者（右）聆聽諾貝爾物理獎得主唐娜·斯特里克蘭（左）演講，兩人合影留念。（作者提供）作者（右）聆聽諾貝爾物理獎得主唐娜·斯特里克蘭（左）演講，兩人合影留念。（作者提供）蔡志弘長期經營產業並從事科技研發，了解產業界大多習慣追求ROI 與效率，但兩位大師卻給了我關於「長期價值」與「創新源頭」的不同思考

1.研發投資是國力的「領先指標」

斯特里克蘭教授特別以韓國為例，說明國家將高比例GDP投入R&D，並非只是學術研究，而是推動產業轉型、從貧窮走向高科技經濟的必經之路。這對我們在企業內部評估研發預算時是極大的鼓舞：基礎科學的突破，正是未來十年商業化產品的藍圖。

諾貝爾物理獎得主唐娜·斯特里克蘭於1月12日到台大演講。（作者提供）諾貝爾物理獎得主唐娜·斯特里克蘭於1月12日到台大演講。（作者提供）2. 掌握「底層邏輯」，才能領先趨勢

阿羅許博士在演講中展示了對單一光子的精確操控。這看似遙遠的「量子光學」，其實正是下一波通訊、醫療及精密量測技術的底層架構。他提醒我們：

技術護城河：許多現在改變世界的技術（如 GPS、MRI、網路），當初都源於看似不實用的基礎研究

耐心是競爭力：雷射從理論到普及經歷了數十年。產業領導者不應只看短期的技術產出，更要關注那些能產生「範式轉移」的基礎科學

諾貝爾物理獎得主賽吉·阿羅許（右）演講與蔡志弘（左）合影。（作者提供）諾貝爾物理獎得主賽吉·阿羅許（右）演講與蔡志弘（左）合影。（作者提供）3.信任是推動技術落地的軟實力

在斯特里克蘭教授的演講中，最令我警醒的是「科學信任危機」。對產業界而言，這意味著：

溝通的必要性：當我們推動AI或生技等新技術時，若無法建立社會信任，再好的技術也會面臨市場阻礙

倫理與框架：科學家創造工具，但社會與企業需建立倫理框架。我們在追求獲利的同時，更需肩負起正確傳遞科學觀念的責任。

阿羅許博士演講中提到的「量子電子學」代表了技術的硬實力。（作者提供）阿羅許博士演講中提到的「量子電子學」代表了技術的硬實力。（作者提供）這次的洗禮讓我深刻體悟：台灣產業界的下一個黃金十年，不能僅靠製程優化，更要靠對「基礎研究」的尊重與投入阿羅許博士提到的「量子電子學」與斯特里克蘭教授推動的「科學信任網絡」，分別代表了技術的硬實力與社會的軟實力。作為產業界的一員，我們應具備擁抱「未知」的勇氣，並在充滿不確定性的未來中，保持長遠的戰略耐心。

（作者為前國代）

